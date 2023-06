Ambiente, maggiore collaborazione tra enti e istituzioni

Si terrà questo pomeriggio con inizio alle ore 16,30 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, l'insediamento del Tavolo Tecnico Ambientale Interistituzionale di recente costituito con deliberazione di Giunta Comunale n°139 del 15 Giugno 2023.L'Amministrazione ha inteso istituire una vera e propria task force tra gli Enti e le Istituzioni già coinvolte nel 2° monitoraggio della falda produttiva di via Trani che hanno saputo sviluppare un ottimale modello di collaborazione e di efficienza.L'obiettivo del Tavolo Tecnico Ambientale Interistituzionale è elaborare una strategia di interventi per la soluzione delle criticità ambientali rilevate in funzione della rapidità delle trasformazioni urbane e delle sempre nuove modalità di organizzazione del territorio.Ne fanno parte ovviamente il Comune di Barletta (rappresentato dal Settore Ambiente e dalla specifica Commissione consiliare permanente), Regione Puglia (Dipartimento Ambiente e Paesaggio insieme al Nucleo di vigilanza ambientale), Provincia BAT, Asl – AreSS, ARPA Puglia, CNR-IRSA, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. Il Tavolo Interistituzionale sarà aperto al confronto con tutte le Associazioni Ambientaliste, di categoria e degli operatori economici interessati, anzi conterà sul loro apporto propositivo per la soluzione delle problematiche che saranno trattate.