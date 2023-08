Alberi abbattuti in via Vitrani, il Pd: «Cannito dice di amare il verde ma non investe per tutelarlo»

"Cannito dice di amare il verde, ma nel bilancio non esiste un capitolo dedicato alla cura e alla manutenzione dello stesso. Tutto questo non ci sorprende e siamo sicuri che, come sempre, le responsabilità saranno di qualcun altro". Così il gruppo consiliare del Partito Democratico."Lo stato comatoso del verde pubblico cittadino - affermano i dem - è sotto gli occhi di tutti. Alberi che cedono come in piazza Plebiscito, o che si è costretti ad abbattere perché ammalorati come in via Vitrani, o addirittura d'intralcio e dunque -incredibilmente- cementati come in via Vittorio Veneto. È naturale che le responsabilità di tutto questo non siano interamente del sindaco, ma fa sorridere vederlo scaricare sulle precedenti amministrazioni le cause di quanto sta accadendo"."Il sindaco Cannito - proseguono i dem - è a conoscenza del regolamento del verde approvato nel 2017 e sa bene che al suo interno si parla di un censimento del verde stesso che la sua amministrazione non ha mai mai effettuato. Censimento che sarebbe stato utile programmare prima di completare i disciplinari con Bar.s.a. proprio per prevenire molto di quanto sta accadendo. Ma appare lapalissiano evidenziare che, senza stanziare un solo euro nel bilancio, non è possibile attivare censimenti o qualsiasi altra operazione"."Inoltre - aggiunge il gruppo Pd - nella sua arringa il sindaco Cannito parla di 327mila euro di investimento nel verde. Bene, sono soldi previsti -e largamente insufficienti- nel nuovo disciplinare Bar.s.a. per dare finalmente una manutenzione minima ad aree della città che la Bar.s.a. prima non copriva (vedasi Parco dell'umanità)"."Il sindaco Cannito - concludono i democratici - sia onesto intellettualmente, la programmazione non si fa con i comunicati ma con gli atti concreti come un piano di implementazione del verde che preveda nuove piantumazioni o come il già citato censimento, da svolgere immediatamente, per avere contezza del reale stato di salute del patrimonio a verde e prevedere il giusto livello di manutenzione".