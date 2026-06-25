Al via la quinta edizione del “Divin Solstizio” a Barletta
Al via la quinta edizione del “Divin Solstizio” a Barletta
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Al via la quinta edizione del “Divin Solstizio” a Barletta

L’iniziativa prenderà il via domani presso la spiaggia del Lido Malibù

Barletta - giovedì 25 giugno 2026
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese: domani, venerdì 26 giugno, nell'esclusiva cornice della spiaggia del Lido Malibù di Barletta, andrà in scena la 5ª edizione del Divin Solstizio, l'evento benaugurante ideato e promosso da Divine del Sud per dare il benvenuto alla bella stagione nel segno della moda inclusiva, della valorizzazione del territorio e della promozione dei talenti locali.

Una serata capace di trasformare la spiaggia in un luogo sospeso tra sogno e realtà, dove ogni dettaglio diventa poesia: candele che illuminano la notte con il loro bagliore delicato e avvolgente, l'ombra lunga delle palme maestose, conchiglie e stelle marine che all'occorrenza si trasformano in preziosi gioielli, custodi di storie che profumano di mare. Venerdì 26 giugno a partire dalle 21 torna a Barletta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese: Il Divin Solstizio, giunto alla 5^ edizione, quest'anno nella location esclusiva del Lido Malibù- Pomodorino al Sale.

L'evento benaugurante ideato e promosso dall'associazione Divine del Sud, patrocinato da Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Barletta, CNA Puglia e CNA Bari-Bat, come ogni anno viene celebrato per dare il benvenuto alla bella stagione nel segno della moda inclusiva, della valorizzazione del territorio e della promozione degli stilisti e degli artigiani locali. Sul palco naturale offerto dal litorale costiero, Francesca Rodolfo e Domenico Bucci presenteranno le meravigliose creazioni di stilisti e artigiani pugliesi, autentici interpreti di una tradizione che continua a reinventarsi.

Abiti che raccontano storie ed emozioni attraverso pizzi delicati, tulle impalpabili, sete preziose e ricami luminosi. Creazioni uniche, nate dalle mani sapienti di chi custodisce l'arte del saper fare e fra tradizione e innovazione, la trasforma in eleganza. Protagonista indiscussa sarà ancora una volta la paglia dei campi di Puglia, intrecciata con passione e trasformata in accessori dal fascino senza tempo.

E poi il corallo, simbolo intramontabile dell'estate mediterranea, che prende vita in gioielli raffinati, veri e propri capolavori da indossare come frammenti di mare e di luce. La passerella ospiterà inoltre costumi, bikini e copricostumi scintillanti che raccontano l'estate nella sua versione più glamour e spensierata. E ancora sandali gioiello, accessori di stile e bijoux di lusso, in un viaggio tra moda, artigianato e identità, dove ogni ospite potrà sentirsi parte di un'esperienza unica. Ma Il Divin Solstizio è molto più di una sfilata. È la celebrazione dell'incontro tra persone, storie e differenze.

È un inno all'inclusione che traspare già dalla locandina realizzata per l'occasione dal socio Angiolo Barracchia e che racconta meglio delle parole il messaggio autentico e potente di Divine del Sud, impegnata da sempre a costruire relazioni, creare opportunità e fare della moda uno strumento di partecipazione e crescita collettiva. Una serata speciale che celebra la bellezza, il talento e l'autenticità della Puglia, accogliendo l'estate con stile ed eleganza.
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