A14 Bologna-Taranto: chiusa per una notte la stazione di Canosa di Puglia

in uscita e in entrata, da e verso Bari, Andria Barletta sulla stessa A14;

in uscita e in entrata, da e verso Pescara, Cerignola est sulla stessa A14;

in uscita e in entrata, da e verso la A16 Napoli-Canosa, Cerignola ovest sulla A16 Napoli-Canosa.

La società Autostrade per l'Italia, comunica la chiusura per una notte della stazione di Canosa di Puglia, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio.Infatti, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 gennaio, sarà chiusa la stazione di Canosa di Puglia, in entrata e in uscita, in modalità alternata.Pertanto, in alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: