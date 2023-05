A Barletta torna il concorso-mostra nazionale “La stradina dei poeti”

Dopo il successo degli anni precedenti, atorna con la diciassettesima edizione il concorso-mostra nazionale di poesia "". L'iniziativa culturale nasce per incantare con lachi percorre ile può fermarsi a leggere riflessioni spesso di portata universale e dal suggestivo significato poetico.L'iniziativa è organizzata dall'associazioneinsieme alla, con il patrocinio delDa regolamento, tutte le opere che partecipano concorreranno per l'assegnazione del Premio Giuria per il primo classificato, rappresentato dalla targa artistica e dalla coppa "Barletta città della poesia" e per l'assegnazione delle medaglie (manufatto d'autore), previste per il secondo e il terzo posto, e dei premi speciali.Al termine del concorso, lesi riverseranno nel centro storico cittadino, dove le poesie saranno esposte come panni stesi al vento.Le iscrizioni sono state aperte nella giornata di ieri: è possibile iscriversi al concorso sino al termine ultimo del, ogni martedì e giovedì, dallealle, nella segreteria di CeSACooP Arte in via de Nittis 4/F.