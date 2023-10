A Barletta questo weekend il reading "La poesia siamo noi"

Domenica 15 ottobre, alle ore 18.00, presso la sala della Parrocchia di Santa Lucia, Barletta, sarà presentato un reading poetico dal titolo "La poesia siamo noi" di Francesco Paolo Dellaquila. È prevista la presenza di poeti provenienti da ogni parte della Puglia che potranno proporre al pubblico le proprie opere a tema libero.L'evento sarà presentato da Marisa Ruffo con voci recitanti di Dolores Rotunno, Maria Assunta Paolillo e Gianni Fimiani; la locandina è opera di Fabio Corcella; la fotografia sarà affidata a Giovanni Ferrini."Questo sarà un incontro pubblico di sensibilità, di emozioni che da private diventano beneficio comune, manifestandosi nella condivisione e nella scoperta sempre nuova dello stare insieme. La Poesia diventa, così, un mezzo per dire e per dirsi, per dare e soprattutto ricevere, portando all'attenzione pubblica, quel lavoro nascosto che il poeta compie tra sé e che parla oltre questo sé. Non è un atto di presunzione il titolo scelto, ma un coinvolgimento totale, dove non si distingue più il poeta e il lettore, ma tutti diventano via via l'uno e l'altro; perché la poesia che è dentro esca e quella che è fuori diventi parte di ciascuno, ritrovando una visione e una dimensione sempre più necessaria, quella dell'ascolto per poterci dire ancora "Esseri umani".Paolo Polvani, Antonella Varano, Angela Greco AnGre, Marisa Di Mario, Nunzia Binetti, Francesca Seccia, Federico Lotito, Raffaella Magliocca, Luciana De Palma, Ruggiero Mascolo, Francesco Paolo Dellaquila, Rita Ceci, Franco Lamonaca, Lucia Diomede, Virginia Rescigno, Lorusso Loredana, Onofrio Arpino, Raffaella Porreca Salerno.