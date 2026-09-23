Corteo storico Disfida di Barletta 2026. <span>Foto Ida Vinella</span>
Corteo storico Disfida di Barletta 2026. Foto Ida Vinella
La città

A Barletta la VIII Rassegna dei Cortei Storici: oggi la presentazione ufficiale alla Fiera del Levante

Appuntamento il 26 e 27 settembre con oltre 1.200 figuranti

Barletta - mercoledì 23 settembre 2026 11.06 Comunicato Stampa
Sarà presentata ufficialmente oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 16.00, presso lo stand di Confcommercio Bari-BAT alla Fiera del Levante di Bari, l'VIII edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, in programma a Barletta sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale promossa dalla rete delle Pro Loco pugliesi e porterà a Barletta centinaia di figuranti, costumi, musiche e testimonianze delle tradizioni storiche delle comunità del territorio. Alla presentazione interverranno Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia, il presidente di Confcommercio Bari-BAT Dott. Vito D'Ingeo e Gerardo Strippoli, responsabile del Dipartimento Patrimonio Immateriale UNPLI Puglia, che illustreranno contenuti, finalità e programma della manifestazione, con particolare attenzione al ruolo delle Pro Loco nella tutela e nella trasmissione delle identità e delle tradizioni locali.

La VIII Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia si svolgerà per due giornate nel cuore della città di Barletta, trasformando il patrimonio storico e monumentale cittadino in un grande palcoscenico dedicato alla memoria e alla cultura dei territori. Ad aprire ufficialmente la manifestazione, sabato 26 settembre, sarà il convegno inaugurale ospitato nella suggestiva cornice della Corte Palazzo "della Marra" di Barletta, dal titolo "Identità in movimento, la rassegna dei cortei storici delle ProLoco di Puglia e Basilicata". Il convegno sarà un momento di confronto sul valore delle rievocazioni storiche e sul ruolo che esse possono assumere nella valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Un'occasione per riflettere sulla capacità dei cortei storici di mantenere viva la memoria collettiva, coinvolgere le comunità, favorire la trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni e contribuire alla promozione culturale e turistica dei territori. Il tema accompagnerà idealmente l'intera manifestazione, che troverà il suo momento centrale domenica 27 settembre, a partire dalle ore 18.00, con la grande sfilata dei cortei storici per le vie del centro antico di Barletta.

La partenza è prevista dal Castello Normanno Svevo, simbolo della città, e vedrà la partecipazione di oltre 1.200 figuranti, provenienti da diverse località pugliesi e lucane. Nobili e popolani, armigeri e musici, personaggi storici e rappresentanti delle diverse epoche sfileranno tra le vie e le piazze del centro storico, dando vita a un grande racconto collettivo fatto di colori, suoni, costumi e tradizioni. La Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia nasce infatti con l'obiettivo di mettere in rete comunità, associazioni e territori attraverso la valorizzazione di un patrimonio che non è costituito soltanto da monumenti e documenti, ma anche da saperi, racconti, ritualità, abiti, musiche e forme di partecipazione tramandate nel tempo. Un patrimonio vivo, custodito quotidianamente grazie all'impegno di volontari, associazioni e figuranti e nel quale la rete delle Pro Loco svolge un ruolo importante di presidio culturale e di collegamento con le comunità locali.

La manifestazione è promossa da UNPLI Puglia APS, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato al Turismo, PACT Puglia e del Comune di Barletta, e con la collaborazione della Pro Loco Montaltino. La presentazione alla Fiera del Levante sarà dunque il primo appuntamento ufficiale verso un grande evento che vuole raccontare la Puglia attraverso le sue comunità, le sue storie e il patrimonio immateriale che ancora oggi continua a vivere.
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