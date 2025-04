A Barletta la terza edizione del reading poetico "La Pace siamo noi la Poesia"

Powered by

, presso la sala della, sarà presentata la terza edizione di un reading poetico dal titolo. L'iniziativa vedrà la partecipazione di poeti provenienti da tutta la Puglia, che avranno l'opportunità di proporre al pubblico le proprie opere.L'incontro sarà un'occasione per riscoprire il vero valore della poesia: uno strumento di unione, un freno all'incremento dell'incapacità di un ascolto diretto, una voce che può risvegliare le coscienze più recondite e arcigne e un'arma, per non offendere, ma che possa condurre alla pace.L'evento sarà presentato dalla professoressa Marisa Ruffo con le voci recitanti delle attrici: Dolores Rotunno, Margherita Ricci, Maria Assunta Paolillo e dall'attore Gianni Fimiani che affiancheranno quelle dei poeti. Ospite dell'evento la cantante Francesca Ortix, allieva del corso di canto del Maestro Martina Zagaria presso l'accademia "Yamaha Music School" di Barletta.L'invito è gratuito e rivolto a tutti.Antonella Vairano, Paolo Polvani, Rita Ceci, Ruggiero Mascolo, Francesco Paolo Lepore, Raffaella Porreca Salerno, Francesca Seccia, Francesco Paolo Dellaquila, Marisa di Mario, Gabriella Matera, Antonietta Giardinetti, Maria Pia Latorre, Biagio Loconte, Lucia Cupertino, Vincenzo Mastropirro, Virginia Rescigno, Elvira Manco.