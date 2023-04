A Barletta la benedizione delle adozioni nel 10° compleanno dell'Ai.Bi.

Domani mattina, domenica 16 aprile, alle ore 11.30, l'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo celebrerà il rito per la Benedizione delle Adozioni.Il rito ha lo scopo di esprimere il senso autentico delle relazioni che nell'adozione si istituiscono per reciproco atto di accoglienza e fede. Sarà un'occasione per tutte le famiglie della diocesi per testimoniare l'adozione.La Benedizione delle Adozioni sarà anche un modo per ricordare i 10 anni di attività della sede Ai.Bi. operativa a Barletta dal 2013.Per saperne di più abbiamo intervistato Antonio Gorgoglione coordinatore del movimento Ai.Bi. per la Puglia, e il parroco Padre Alberto Barbaro rettore del Santuario Maria S.S dello Sterpeto.Queste le parole di Padre Alberto Barbaro: "Domani 16 aprile avremo questa celebrazione eucaristica molto importante per richiamare alla nostra attenzione la presenza di un'associazione benemerita, l'Ai.Bi. amici dei bambini, che da 10 anni è qui presente al Santuario.Credo che sia un evento da sottolineare per la semplice ragione che il bene di solito non fa rumore, e necessita qualche volta di essere sottolineato per dire che, nonostante tanto male dilagante, ci sono delle realtà che lasciano ben sperare. Dare un futuro a dei bambini, soprattutto a quei bambini che hanno perso le loro famiglie o per calamità naturali, pensiamo al terremoto in Turchia, o per colpa degli adulti, pensiamo alla guerra in Ucraina.Queste famiglie, grazie all'adozione, hanno voluto garantire un futuro a questi bambini e dare loro una seconda vita".Antonio Gorgoglione ci ha spiegato: "Oltre al momento della celebrazione ci sarà un momento dedicato alla benedizione delle adozioni. È un rito molto semplice che avverrà durante la messa celebrata dall'arcivescovo Mons. D'Ascenzo durante il quale i bambini adottati e le loro famiglie saranno benedetti.Per quanto riguarda Ai.Bi. è un'associazione a carattere nazionale e quest'anno vede i quaranta anni dal proprio inizio a livello nazionale, quando Marco Griffini e sua moglie Irene, l'attuale presidente e sua moglie, hanno fondato l'associazione "Genitori Adottivi" e si sono messi a disposizione di chi desiderava accogliere un bambino abbandonato.Da quarant'anni Ai.Bi. opera nel campo dell'adozione internazionale, ma anche nella cooperazione sociale, come gli scenari di guerra.L'evento di domani, oltre a celebrare i 10 anni dell'associazione presente qui a Barletta, vuole essere anche una testimonianza per comunicare e far conoscere il nostro operato sul territorio, l'importanza e i numeri di quello che si è fatto in questi 10 anni in cui oltre 120 bambini hanno trovato una famiglia".