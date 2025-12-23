Calcio
A Barletta il Quadrangolare di Beneficenza "A Mano a Mano" in memoria di Totò Schillaci

La terza edizione programma sabato 27 dicembre

Barletta - martedì 23 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il Quadrangolare di Beneficenza "A Mano a Mano" giunge alla sua terza edizione, confermandosi come un'iniziativa sportiva e solidale finalizzata alla promozione dei valori dell'inclusione, della partecipazione e della solidarietà. L'edizione 2025, in programma sabato 27 dicembre, sarà dedicata al Primo Memorial Totò Schillaci, figura emblematica del calcio italiano e simbolo di passione, impegno e umanità. Ci sarà la straordinaria presenza di Mattia Schillaci, figlio del grande Totò, che omaggerà i ragazzi delle Associazioni con 100 libri sull'autobiografia del padre.

L'evento si inserisce nel quadro delle attività di promozione dello sport come strumento di coesione sociale, con il coinvolgimento di associazioni, realtà sportive e organizzazioni impegnate nel sociale, all'interno di un percorso di collaborazione e rete territoriale.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione ASD La Barlettana, da Master Football Puglia e dal B&B Eraclio, con il patrocinio del Comune di Barletta, che ha concesso l'utilizzo del palazzetto cittadino. Gli organizzatori esprimono un ringraziamento al Sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, alla Giunta comunale, all'Assessore allo Sport, Avv. Massimiliano Di Leo, e agli uffici comunali competenti per la collaborazione istituzionale e il supporto organizzativo.

Parte centrale della manifestazione sarà la partecipazione delle associazioni di ragazzi diversamente abili: AIPD sezione Barletta, Angioletto, Gli Aquiloni di Trani e Don Tonino Bello di San Ferdinando, protagoniste di un format che pone al centro inclusione, partecipazione e valore educativo dello sport, a cui a fine evento sarà devoluto un assegno di beneficenza.

Alla manifestazione prenderanno parte, nel ruolo di capitani, i calciatori Nicola Ventola, Lulù Oliveira, Francesco Flachi e Totò Criniti, con la partecipazione del calciatore barlettano Gennaro Delvecchio.

L'evento prevede inoltre il coinvolgimento delle Scuole Calcio del territorio, con la partecipazione dei bambini della categoria "Primi Calci", chiamati a vivere una giornata di sport all'insegna del gioco, della condivisione e dei valori educativi. Nel corso della manifestazione sono previste anche esibizioni dei ragazzi, coordinate dalla Compagnia Teatrale "Fatti di Sogni", in un percorso che integra sport, espressione artistica e inclusione sociale.

Il progetto è sostenuto dalle società sportive Barletta 1922, Grimal Futsal Barletta, UISP BAT e ASD La Barlettana, che hanno aderito all'iniziativa condividendone finalità e valori. L'iniziativa coinvolge una rete di associazioni del territorio, tra cui AIDO, AVIS Barletta, Barletta Sportiva, Barlett e Avest, Croce Rossa Italiana e Cialolandia, a testimonianza di una comunità attiva e sensibile ai temi della solidarietà.

La manifestazione sarà presentata alla cittadinanza e agli organi di stampa martedì 23 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, in Corso Cavour – Barletta. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le finalità dell'iniziativa e il percorso di collaborazione tra i soggetti coinvolti. L'evento sarà presentato da Agata Paradiso, Giacomo Caporusso, Enzo Stella e Lucia Di Paola, con il contributo musicale del DJ Ruggiero Di Salvo e l'esibizione del coro gospel "Voices of Freedom".

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma TicketSMS e presso i seguenti punti vendita: Caffè Da Vinci, Caffetteria Vancouver e B&B Eraclio.
