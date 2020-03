All'indomani di una giornata nera per il numero di contagi e decessi registrati, Barletta si sveglia in fila al supermercato e in coda in auto.Un sabato mattina trafficato per la città che, intorno alle 12:00, ha registrato un ingorgo tra via Alvisi e via Monfalcone. Auto in fila, presidiate dai controlli della Polizia Locale, che ricordano quelle di un sabato qualsiasi, non di certo del weekend in cui in Puglia i contagi hanno subito un'impennata rispetto alla settimana in chiusura.Sono stati 103, infatti, i casi di Covid-19 accertati solo nella giornata di ieri, di cui 4 nella provincia Barletta-Andria-Trani che sale così a quota 30 contagiati. Dati che non sembra abbiano frenato la routine di molti, ma che potrebbero seriamente pregiudicare i bollettini dei casi positivi di cui si attende un significativo aumento nei prossimi giorni.La raccomandazione resta sempre la stessa: restare a casa per rallentare la diffusione del contagio e debellare l'emergenza Coronavirus.