Verso Barletta-Rotonda, Ciullo: «Crocevia fondamentale, serve usare la testa»

Un crocevia fondamentale, una gara da vincere a tutti i costi per provare a riaprire la corsa verso la salvezza diretta. Barletta-Rotonda è un match di capitale importanza per il futuro dei biancorossi, ne è consapevole mister Salvatore Ciullo che ha presentato la gara in conferenza stampa.La consapevolezza di mister Ciullo è quella di tutto l'ambiente: il Rotonda è avanti 4 punti ed attualmente sarebbe salvo, per questo motivo "sappiamo che è una gara da vincere, ma dobbiamo essere bravi a farlo. Non serve essere precipitosi come magari abbiamo fatto domenica scorsa nel tentativo di recuperare il 2-1, dobbiamo trarre insegnamento da quella situazione e mantenere il giusto equilibrio".L'equilibrio sarà fondamentale per non rischiare di scoprirsi contro una squadra, il Rotonda, che ha raccolto il massimo proprio lontano dalla Basilicata. "Hanno calciatori come Caiazzo, Fernandez, lo stesso Barile con la gamba veloce. Allo stesso tempo non gli manca la fisicità e per questo motivo dobbiamo essere bravi a imporre il nostro gioco e allo stesso tempo a mantenere il giusto equilibrio. Batterli significherebbe rimetterli dentro la bagarre, è una partita davvero importante".Pur senza sbilanciarsi troppo, Ciullo ha svelato di avere qualche dubbio circa l'undici da schierare dal primo minuto. "I ragazzi in settimana si sono allenati bene mettendomi in difficoltà, mi auguro di non sbagliare le scelte e vi dirò non c'è solo il ballottaggio nel reparto avanzato tra La Monica e Diaz, ho qualche pensiero anche per difesa e centrocampo".Domani insieme al consueto grande pubblico del "Puttilli" ci sarà anche bomber Ciccio Pascazio, eroe della promozione in D del 1997-1998 oggi impegnato nella lotta contro un brutto male "sono contento di riabbracciarlo, l'ho sfidato da calciatore con il mio Aradeo. Per lui sarà un ritorno emozionante in una città dalla quale si è fatto voler bene, speriamo di regalargli una gioia".