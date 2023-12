Trattativa cessione Asd Barletta 1922, la società: «Incontro interlocutorio, disponibili a trattare»

La trattativa per il possibile passaggio del Barletta 1922 dall'attuale proprietà a Michele Dibendetto, rappresentato dall'avvocato Michele Cianci è appena cominciata. Dopo la nota del possibile acquirente ecco quella del club biancorosso.«ASD Barletta 1922 comunica che in data odierna vi è stato un incontro interlocutorio presso la sede della Società in Via Vittorio Veneto n.1, tra l'Asd Barletta 1922 e l'Avv. Cianci, in nome e per contro del Dott. Michele Dibenedetto. Nel corso dello stesso, la proprietà ha espresso massima disponibilità a portare avanti la trattativa. Nelle more di conoscere eventuali termini e condizioni di acquisizione, la Società continuerà ad assolvere e svolgere i propri impegni relativi alla stagione corrente».