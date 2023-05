11 foto “Run4Hope”, Barletta presente alla staffetta solidale nazionale

È giunta alla terza edizione lamanifestazione a livello nazionale che unisce corsa e solidarietà. È un vero e proprio "giro d'Italia" podistico a staffetta a beneficio dellaper la ricerca scientifica sui tumori femminili.Organizzato annualmente sula manifestazione sportiva di solidarietà ha preso il via il 6 maggio e proseguirà fino al 14 maggio contemporaneamente in tutta Italia.Anche quest'anno non poteva mancare il sostegno da parte delle associazioni sportive del territorio, con ilSentita partecipazione nella giornata di ieri da parte dei corridori dell'e dell', che insieme hanno supportato il connubio vincente sport-solidarietà e perorato con la propria corsa il messaggio d'impegno dei ricercatori di Fondazione AIRC ricerca sul cancro per la lotta ai tumori femminili.Ieri la staffetta della solidarietà della Puglia ha fatto tappa a Barletta attraverso il "testimone" scortato dagli atleti dell'ASD Margherita di Savoia Runners e consegnato al gruppo della Barletta Sportiva con i suoi soci e le simpatizzanti "Amiche del Cammino" con Annarita Pinto. Sotto la pioggia battente la staffetta è poi ripartita dallain direzione Trani con il passaggio del testimone all'associazione sportiva Trani Marathon in Piazza Cattedrale a Trani.Particolarmente emozionante è stata la cerimonia di partenza con il gemellaggio dell'82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta, alla presenza dell'assessore alla Polizia Municipale Elisa Spera, l'assessore allo Sport Marcello Degennaro e della dott.ssa Valeria Borgia in qualità di Delegata AIRC Barletta.Per l'occasione è stata conferita aluna targa ricordo da parte dell'ASD Barletta Sportiva per aver voluto fortemente il riconoscimento della "Salita del Vaglio", tra i luoghi di allenamento di Pietro Mennea: è stato proprio l'ex allenatore della Freccia del Sud a passare il "testimone" al Generale di Brigata Paolo Sandri, felice e fiero di correre per una giusta causa, al fianco del Comandante Francesco Alaimo e di un gruppo di giovani militari, sempre sotto la pioggia, fino alla Cattedrale di Trani, dove sono stati accolti da un caloroso applauso dei numerosi presenti, dell'associazione Tommaso Assi, dell'Assessore allo Sport Leo Amoruso, consegnando infine il testimone nelle mani di Gianfranco Fabiano, presidente della Trani Marathon e dei suoi soci.«Ringrazio tutti coloro che hanno aderito, partecipato e sostenuto la tappa di Barletta di questa grande manifestazione nazionale» ha detto Enzo Cascella, presidente della Barletta Sportiva, «perché fare del bene, fa bene agli altri e soprattutto fa bene a te stesso».