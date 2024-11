Quarta edizione per l’Open di Golf e Pitch&Putt nel Fossato del Castello di Barletta: stamattina conferenza di presentazione del programma

Si è svolta stamattina la conferenza stampa dell'Open di Golf e Pitch&Putt "Città di Barletta" : un evento sportivo unico nel suo genere che coinvolgerà il fine settimana dall'1 al 3 Novembre ideato per coniugare Sport e Bellezza del patrimonio storico locale. La competizione, infatti, si svolgerà all'interno del Fossato del Castello di Barletta e si appresta a diventare di respiro internazionale.L'evento sportivo è stato patrocinato dal Comune di Barletta, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana e Internazionale di Pitch&Putt, dal Golf Club Castel del Monte con la collaborazione delle associazioni sportive AD Sport e BAT Fly Golf Club e della Wave Productions per comunicazioni e marketing.L'Open, giunto alla sua quarta edizione (come sottolineano gli organizzatori), è una vetrina espositiva del nostro belvedere che attira turismo nelle nostre località, come ha sottolineato durante la conferenza stampa l'Assessore allo Sport Marcello Degennaro."Siamo lieti ancora una volta di ospitare qui a Barletta l'Open di Golf e Pitch&Putt. L'anno scorso abbiamo riportato l'evento nel Fossato dopo anni di fermo riscontrando immediato successo. Abbiamo voluto riprendere questa bellissima manifestazione che fa del nostro Castello una cornice unica. Siamo convinti che anche quest'anno il successo sarà grande: ci attendiamo non solo tanti curiosi e spettatori ma anche appassionati di questa disciplina che dopo l'edizione dell'anno scorso ci hanno chiesto a gran voce di riproporla. Infatti, questo è uno sport che può sembrare di nicchia ma in realtà vanta tanti curiosi e appassionati in Puglia e in tutta Italia" precisa il Consigliere Comunale Ruggiero Grimaldi.Presenti alla conferenza stampa anche Vincenzo Ormas (WAVE PRODUCTIONS), Paolo De Fazio e Marco Bruno (BAT FLY GOLF CLUB), Maurizio Liso ( GOLF CLUB CASTEL DEL MONTE) e il Presidente rieletto della Federazione Italiana Pitch & Putt Carlo Farioli che aggiunge: "Quarta edizione a cui noi partecipiamo con emozione, un evento nato così quasi per scherzo ma che è diventato un punto di riferimento importante per portare in Italia professionisti Internazionali come abbiamo fatto a Lucca e a Milano nel Castello Sforzesco. Fare queste manifestazioni di Golf e Pitch&Putt nelle città italiane danno la possibilità di far conoscere le attività sportive ma in un contesto completamento diverso, quello del patrimonio storico e culturale locale".E aggiunge: "Io come presidente della federazione Internazionale sto spingendo affinché queste manifestazioni diventino dei punti di riferimento fissi in un circuito Internazionale. Si era detto di portare Barletta a questo livello , ma bisogna studiare il percorso in modo tale che sia appetibile non solo per gare promozionali ma anche per essere inserite in un quadro di calendario Internazionale.Infine, Vincenzo Ormas, fondatore della Wave Productions, sottolinea la portata di questo evento e ringrazia sponsor, tv e stampa per l'impegno profuso per sostenere e far conoscere l'evento a 360 gradi.