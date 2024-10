Motori - week end con rimpianti per Benny Strignano a Barcellona

La penalità di 20" in gara 1, e la non certo agevole posizione di partenza in gara 2, e un sesto posto di Benny Strignano in una gara 3 quasi interamente sotto safety car hanno caratterizzato il week end catalano del team Rexal Villorba Corse.La quinta tappa del Super Trofeo Lamborghini Europe appena conclusasi, poteva essere foriera di ben altre soddisfazioni per Alberto Di Folco e per il barlettano Benny Strignano, soprattutto soprattutto alla luce delle non del tutto tramontate speranze, per l'equipaggio della Lamborghini numero 15 del team Rexal Villorba Corse, di poter chiudere al terzo posto in classifica generale un campionato che ha alternato buone prestazioni, clamorose imprese sfiorate come quella in Belgio a Spa, errori (chi non ne commette negli sport motoristici ?) e anche sfortuna, come in occasione dei problemi tecnici di gara 2 al Nurburgring.Troppo penalizzante è stata per Benny Strignano la sedicesima posizione in griglia di gara 2. Il barlettano, soprattutto in fase di partenza, ha provato con ogni mezzo a guadagnare posizioni con una coraggiosa manovra all'esterno, ma la bagarre scatenatasi nelle prime curve immediatamente davanti al pilota barlettano, e forse la prudenza figlia del ricordo della penalità nella quale era incorso Alberto Di Folco in gara 1, hanno fatto si che Strignano perdesse altre due posizioni.Successivamente Strignano è riuscito a recuperare la 18esima posizione di partenza grazie a un paio di sorpassi, tra cui quello molto bello sull'egiziano Badawi.Nel walzer dei pit stop, la Lamborghini numero 15, ora guidata da Di Folco, riusciva, a differenza di gara 1, a non perdere posizioni, per poi concludere al sedicesimo posto grazie ai sorpassi su i ceki Formanek e Galas da parte del pilota romano.Per la cronaca la vittoria di gara 2 a Barcellona è andata ad Amaury Bonduel davanti al russo Orudzhev e alla coppia scandinava formata da Largin Ali (Danimarca) e Oliver Soedestroem (Svezia).Giù dal podio il vincitore di gara 1 Mattia Michelotto, dopo aver a lungo occupato la seconda posizione.Il week end di Barcellona prevedeva in via eccezionale anche la disputa nel pomeriggio di gara 3.Una gara che sostanzialmente non si è disputata, dal momento che si è corso (si fa per dire…) sotto regime di safety car per quasi 40 dei 50 minuti di gara. Gara 3 sarebbe stata vinta dalla coppia Dimitrov-Maloigne, ma un infrazione durante la sosta ai box durante è costata alla vettura numero 43 del team Iron Lynx 15 secondi di penalità.A vincere gara 3 è stato quindi in russo Egor Orudzhev che completa così un week end più che positivo. Secondo classificato la coppia made in Bulgaria Bostandjev-Lefterov, a parziale consolazione del team Iron Lynx. terza la coppia italo-francese Caglioni-Geraci. Sesto classificato infine Benny Strignano, che ha corso per intero gara 3. Piazzamento che barlettano guadagna alla ripartenza dopo la lunghissima (30 minuti) prima safey car, sopravanzando Balthasar e Randazzo.L'appuntamento con l'ultima tappa del Super Trofeo Lamborghini Europe è fissato a Jerez de la Frontera il prossimo 14/15 novembre con diretta streaming sul canale youtube Lamborghini Corse (con cronaca in inglese) e, a seconda della programmazione, sui canali Sky Sport.