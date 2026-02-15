Ferrandina-Barletta
Ferrandina-Barletta
Calcio

La MaDa trascina il Barletta, Ferrandina battuto 2-0 e secondo posto in classifica

La firma di Malcore e Da Silva sulla quinta vittoria consecutiva dei biancorossi

Barletta - domenica 15 febbraio 2026 16.08
Da Silva nel primo tempo, Malcore nel secondo: il Barletta vola sulle ali dei suoi bomber. La MaDa trascina i biancorossi alla quinta vittoria consecutiva, lo 0-2 sul campo del Ferrandina vale anche il secondo posto in classifica in coabitazione con il Martina vista la concomitante sconfitta interna del Fasano. Domenica prossima al "Puttilli" arriverà l'Afragolese, non ci sarà lo squalificato Da Silva.

Ferrandina (3-5-2): Galiano; Gianfreda, Desimini, Sepe; Otero, Cirigliano (6' st. Brancati), Asare, Cristiano (28' st. Gallitelli), Antonacci (28' st. Mastromaino); Calabria (21' st. Kisseih), Canavese. A disp. Mosti, Finamore, De Simone, D'Alessandro, Maltese. All. Minincleri

Barletta (4-2-3-1): Fernandes; Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone; Franco, Cancelli (39' st. Piarulli); Alma (17' st. Laringe), Da Silva (31' st. Lattanzio), Malagnino (41' st. Dicuonzo); Malcore (48' st. Cerutti). A disp. Caputo, Basso, Bonnin, Martano. All. Paci

Arbitro: Papagno di Roma 2

Reti: 18' Da Silva (B), 29' st. Malcore (B)

Note: calci d'angolo 1-1; ammoniti: Cirigliano, Asare e Gianfreda (F), Da Silva e Malcore (B); recuperi: pt. 1', st. 5'

Primo tempo

16' Prima opportunità e Barletta vicinissimo al gol. Cross di Da Silva da destra, Malagnino buca la sforbiciata, ma arriva Alma che a colpo sicuro trova la super risposta di Galiano che si salva con l'aiuto della traversa.

18' GOOOOOOOOLLLLLLL del Barletta! Da Silva da fuori infila il bolide all'angolino per lo 0-1.

28' Barletta ad un passo dal raddoppio. Alma imbuca per Malcore che evita l'uscita di Galiano e calcia ma trova il provvidenziale salvataggio sulla linea di Desimini.

34' Ci prova il Ferrandina con Sepe dalla distanza, palla distante dal bersaglio.

44' Che azione di Malcore! Il numero 9 parte da sinistra, salta due avversari, entra in area e calcia sul secondo palo mandando fuori di pochissimo.

46' Finisce qui il primo tempo, biancorossi avanti grazie al gol di Da Silva.

Secondo tempo

6' st. Malcore si divora il raddoppio. Il numero 9 scatta sul filo del fuorigioco ben servito da Alma, ma calcia incredibilmente alto davanti a Galiano.

6' st. Nel Ferrandina dentro Brancati per Cirigliano.

11' st. Da Silva prova e pescare il jolly da centrocampo con Galiano fuori dai pali, palla di poco alta sopra la traversa.

17' st. Nel Barletta esce Alma per Laringe.

21' st. Nel Ferrandina dentro Kisseih per Calabria.

23' st. Galiano dice di no a Da Silva! Bolide del brasiliano su punizione da distanza siderale, vola l'estremo di casa a toglierla dall'angolino.

28' st. Nel Ferrandina dentro Gallitelli e Mastromarino per Cristiano e Antonacci.

29' st. GOOOOOOLLLLLLLLL del Barletta! Da Silva strappa il pallone ad Asare sulla trequarti e serve Malcore: il 9 questa volta non sbaglia e fa 0-2!

31' st. Nel Barletta esce Da Silva, al suo posto Lattanzio.

32' st. Coccia calcia in diagonale, palla sull'esterno della rete.

38' st. Sepe calcia dal limite per il Ferrandina, palla a lato.

39' st. Cambio Barletta, c'è Piarulli per Cancelli.

41' st. Altro cambio biancorosso, dentro Dicuonzo per Malagnino.

45' st. Assegnati 5' di recupero.

48' st. Nel Barletta dentro Cerutti per Malcore.
  • Barletta 1922 srl
Altri contenuti a tema
Pompei-Barletta 0-2, le pagelle del match Pompei-Barletta 0-2, le pagelle del match Super Malcore, bene Cancelli e Coccia
Malcore-Coccia, Pompei battuto: il Barletta tiene il passo Malcore-Coccia, Pompei battuto: il Barletta tiene il passo Quarto successo consecutivo per i biancorossi
9 Barletta-Manfredonia 4-0, le pagelle del match Barletta-Manfredonia 4-0, le pagelle del match Super Malcore, per Alma gol e lacrime
Il Barletta cala il poker, batte il Manfredonia e si avvicina alla vetta Il Barletta cala il poker, batte il Manfredonia e si avvicina alla vetta Terza vittoria consecutiva per i biancorossi ora a -4 dal primo posto
Francavilla-Barletta 0-1, le pagelle del match Francavilla-Barletta 0-1, le pagelle del match Gemma di Da Silva, bene Malagnino
Da Silva gol, il Barletta passa a Francavilla Da Silva gol, il Barletta passa a Francavilla I biancorossi centrano il secondo successo consecutivo nell'era Paci
Barletta-Sarnese 3-2, le pagelle del match Barletta-Sarnese 3-2, le pagelle del match Super Da Silva, bene anche Malcore e Dicuonzo
17 Fidelis Andria-Barletta 0-0, le pagelle del match Fidelis Andria-Barletta 0-0, le pagelle del match Bene la difesa, deludono ancora gli attaccanti
"No al DDL sulla violenza sessuale " in piazza, a Barletta, la Cgil Bat
15 febbraio 2026 "No al DDL sulla violenza sessuale" in piazza, a Barletta, la Cgil Bat
Giuseppe De Nittis, lettera d’amore a Leòntine
15 febbraio 2026 Giuseppe De Nittis, lettera d’amore a Leòntine
Lavori scuola "D'Azeglio " di Barletta, ipotesi cantiere durante le lezioni e proposta di mutuo in consiglio comunale
15 febbraio 2026 Lavori scuola "D'Azeglio" di Barletta, ipotesi cantiere durante le lezioni e proposta di mutuo in consiglio comunale
Una panchina rossa per Elisa Claps: a Barletta un simbolo contro la violenza
14 febbraio 2026 Una panchina rossa per Elisa Claps: a Barletta un simbolo contro la violenza
Barletta si illumina di blu per la Sindrome di Angelman grazie ai ragazzi della "Giovanni Paolo II "
14 febbraio 2026 Barletta si illumina di blu per la Sindrome di Angelman grazie ai ragazzi della "Giovanni Paolo II"
Progetto “Casa rifugio Fior di Loto”, le comunicazioni del sindaco Cosimo Cannito
14 febbraio 2026 Progetto “Casa rifugio Fior di Loto”, le comunicazioni del sindaco Cosimo Cannito
Cascella e Damato: «Con l'approvazione del Piano Casa la città è in un vicolo cieco»
14 febbraio 2026 Cascella e Damato: «Con l'approvazione del Piano Casa la città è in un vicolo cieco»
Festa di S.Valentino, la facciata del Teatro Curci si tinge di rosso
14 febbraio 2026 Festa di S.Valentino, la facciata del Teatro Curci si tinge di rosso
San Valentino, l'omaggio della Polizia di Stato parte da Barletta
14 febbraio 2026 San Valentino, l'omaggio della Polizia di Stato parte da Barletta
Associazione Vicini al Cittadino, consegna di libri ai piccoli pazienti del Dimiccoli
14 febbraio 2026 Associazione Vicini al Cittadino, consegna di libri ai piccoli pazienti del Dimiccoli
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.