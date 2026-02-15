La MaDa trascina il Barletta, Ferrandina battuto 2-0 e secondo posto in classifica

Da Silva nel primo tempo, Malcore nel secondo: il Barletta vola sulle ali dei suoi bomber. La MaDa trascina i biancorossi alla quinta vittoria consecutiva, lo 0-2 sul campo del Ferrandina vale anche il secondo posto in classifica in coabitazione con il Martina vista la concomitante sconfitta interna del Fasano. Domenica prossima al "Puttilli" arriverà l'Afragolese, non ci sarà lo squalificato Da Silva.Ferrandina (3-5-2): Galiano; Gianfreda, Desimini, Sepe; Otero, Cirigliano (6' st. Brancati), Asare, Cristiano (28' st. Gallitelli), Antonacci (28' st. Mastromaino); Calabria (21' st. Kisseih), Canavese. A disp. Mosti, Finamore, De Simone, D'Alessandro, Maltese. All. MinincleriBarletta (4-2-3-1): Fernandes; Coccia, Manetta, Bizzotto, Ragone; Franco, Cancelli (39' st. Piarulli); Alma (17' st. Laringe), Da Silva (31' st. Lattanzio), Malagnino (41' st. Dicuonzo); Malcore (48' st. Cerutti). A disp. Caputo, Basso, Bonnin, Martano. All. PaciArbitro: Papagno di Roma 2Reti: 18' Da Silva (B), 29' st. Malcore (B)Note: calci d'angolo 1-1; ammoniti: Cirigliano, Asare e Gianfreda (F), Da Silva e Malcore (B); recuperi: pt. 1', st. 5'Primo tempo16' Prima opportunità e Barletta vicinissimo al gol. Cross di Da Silva da destra, Malagnino buca la sforbiciata, ma arriva Alma che a colpo sicuro trova la super risposta di Galiano che si salva con l'aiuto della traversa.18' GOOOOOOOOLLLLLLL del Barletta! Da Silva da fuori infila il bolide all'angolino per lo 0-1.28' Barletta ad un passo dal raddoppio. Alma imbuca per Malcore che evita l'uscita di Galiano e calcia ma trova il provvidenziale salvataggio sulla linea di Desimini.34' Ci prova il Ferrandina con Sepe dalla distanza, palla distante dal bersaglio.44' Che azione di Malcore! Il numero 9 parte da sinistra, salta due avversari, entra in area e calcia sul secondo palo mandando fuori di pochissimo.46' Finisce qui il primo tempo, biancorossi avanti grazie al gol di Da Silva.Secondo tempo6' st. Malcore si divora il raddoppio. Il numero 9 scatta sul filo del fuorigioco ben servito da Alma, ma calcia incredibilmente alto davanti a Galiano.6' st. Nel Ferrandina dentro Brancati per Cirigliano.11' st. Da Silva prova e pescare il jolly da centrocampo con Galiano fuori dai pali, palla di poco alta sopra la traversa.17' st. Nel Barletta esce Alma per Laringe.21' st. Nel Ferrandina dentro Kisseih per Calabria.23' st. Galiano dice di no a Da Silva! Bolide del brasiliano su punizione da distanza siderale, vola l'estremo di casa a toglierla dall'angolino.28' st. Nel Ferrandina dentro Gallitelli e Mastromarino per Cristiano e Antonacci.29' st. GOOOOOOLLLLLLLLL del Barletta! Da Silva strappa il pallone ad Asare sulla trequarti e serve Malcore: il 9 questa volta non sbaglia e fa 0-2!31' st. Nel Barletta esce Da Silva, al suo posto Lattanzio.32' st. Coccia calcia in diagonale, palla sull'esterno della rete.38' st. Sepe calcia dal limite per il Ferrandina, palla a lato.39' st. Cambio Barletta, c'è Piarulli per Cancelli.41' st. Altro cambio biancorosso, dentro Dicuonzo per Malagnino.45' st. Assegnati 5' di recupero.48' st. Nel Barletta dentro Cerutti per Malcore.