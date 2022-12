Il podio della prima edizione della "8 Ore" di Barletta

CIARAMELLA Antonella, AS ATLETICA VENAFRO con 85.978 km CALDERONE Alisia km. 73.074 ASD MEDIA@ DASCANIO Valentina km. 71.527 ASD RUNNERS PESCARA

INTINI Vito con km. 85.228 ASD AMATORI PUTIGNANO CONVERSANO Riccardo km. 85.225 AMA ANDRIA LARICCHIUTA Giovanni km. 84.649 NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO

Nello splendido scenario della città storica di Barletta, ancora una volta, con Sua Maestà il Castello Svevo, si è svolta la, organizzata dalla ASD Barletta Sportiva. Alla manifestazione sportiva hanno parteciperanno circa, che si sono cimentati in una gara a circuito di 8 ore, oltre che nelle distanze di 23 e 43km.Il percorso della lunghezza di 1.500 mt, che si è snodato circumnavigando il castello, ha visto come protagonisti il gota degliTanti gli atleti che sono giunti anche dal Piemonte, dalla Campania, dalla Sicilia, e non solo: sono stati presenti maratoneti di Bologna, Forlì, Milano, Bolzano, Potenza, ecc. oltre che a numerose presenze dalla Puglia, come Lecce, Brindisi, Foggia, Taranto, Altamura, Putignano ecc.L'evento è stato di grande portata, sia a livello turistico che sportivo. Infatti le attività ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito, accogliendo questa manifestazione positivamente, grazie anche all'assessore allo Sport Antonella Crescente che ha creduto nella ASD Barletta Sportiva, e del suo Presidente. «Lo sottolineo ancora - dichiara Cascella - il turismo sportivo è un ottimo volano di sviluppo economico del nostro territorio. Ringraziando tutti i partner e gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa, vogliamo rinnovare l'appuntamento con la seconda edizione per il prossimo anno».Di seguito gli atleti che hanno conquistato il podio:Podio femminilePodio maschile