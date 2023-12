Il Barletta soffre ma strappa un punto a Fasano

Un punto sofferto, ma ottimo per smuovere la classifica: il Barletta porta via un pari dal "Curlo" di Fasano. In vantaggio con Marilungo al 2' i biancorossi si fanno raggiungere da Losavio a metà del primo tempo. Poi, tante occasioni per i padroni di casa che però non riescono a capitalizzare. Mercoledì al "Puttilli" l'ultima del girone d'andata e del 2023 contro l'Angri.FASANO (4-2-3-1): Lazar; Manfredi, Pambianchi, Barellini, Esposito; Ganci, Bianchini (33' st. Lezzi); Battista (43' st. Mengoli), Losavio (23' st. Prinari), Calabria (48' st. Caragnulo); Dorato (12' st. Persano). A disp. Randino, Aprile, Brignola, Santoro. All. TiozzoBARLETTA (4-3-3): Provitolo; Rizzo, Camilleri, Lobosco, Inguscio; Cafagna (17' st. Caputo), Marconato, Fornaro (33' st. Belladonna); Ngom (33' st. Bramati), Diaz, Marilungo (5' st. Mancarella). A disp. Sapri, Sepe, Lacassia, Lippo, De Marco. All. CarboneMarcatori: 2' Marilungo (B), 27' Losavio (F)Note: calci d'angolo 4-1; ammoniti: Cafagna e Fornaro (B), Bianchini (F); espulsi: 42' st. Manfredi (F) e Marilungo (B), quest'ultimo dalla panchina; recuperi: pt. 1'. st. 6'2' GOOOOLLL DEL BARLETTA! Errore in disimpegno della difesa fasanese, Marilungo ne approfitta e batte Lazar per lo 0-1.10' Prova a reagire il Fasano, punizione di Bianchini per la testa di Dorato, palla sul fondo.13' Fasano ad un passo dal pari. Gran conclusione a giro di Ganci dal limite, palla a lato di un soffio.27' Pareggio del Fasano. Cross di Esposito da sinistra, Losavio elude la marcatura di Camilleri e batte Provitolo in diagonale.30' Fasano pericoloso da corner, traiettoria insidiosa di Bianchini, Provitolo respinge con qualche affanno.32' Punizione di Ganci, sfera non di molto sopra la traversa.41' Occasione Fasano: Calabria da sinistra mette in mezzo, la palla arriva dall'altra parte dove c'è Battista che manca il tocco vincente da due passi.46' Finisce il primo tempo, 1-1 il punteggio al "Curlo".4' st. Fasano pericoloso. Percussione e tiro di Battista, palla a lato.5' st. Primo cambio per il Barletta, dentro Mancarella per Marilungo.7' st. Ancora occasione per i padroni di casa. Percussione di Calabria, palla in mezzo per Losavio che si gira bene ma manca il bersaglio di pochissimo.12' st. Primo cambio anche per i fasanesi, dentro Persano per Dorato.17' st. Subito pericoloso il nuovo entrato, diagonale potente che finisce alto.17' st. Nel Barletta dentro Caputo per Cafagna.19' st. Ripartenza di Battista per il Fasano, conclusione sopra la traversa22' st. Diaz per Ngom, diagonale controllato da Lazar in due tempi.23' st. Cambio Fasano, dentro Prinari per Losavio.33' st. Doppio cambio Barletta. Dentro Belladonna e Bramati per Fornaro e Ngom. Nel Fasano tocca a Lezzi per Bianchini.35' st. Che occasione per il Fasano. Cross di Manfredi per l'inserimento di Calabria che manda incredibilmente sul fondo a un passo da Provitolo.42' st. Espulsi Manfredi e Marilungo. Parapiglia all'altezza della panchina del Barletta, a farne le spese il terzino del Fasano e l'attaccante biancorosso che però era in panchina. Padroni di casa in 10.43' st. Corre ai ripari Tiozzo che manda in campo Mengoli per Battista.48' st. Ancora cambio Fasano, dentro Caragnulo per Calabria.50' st. Sui piedi di Lobosco la palla dell'1-2, il centrale difensivo in proiezione offensiva manda alto da buona posizione.51' st. Finisce qui, 1-1 tra Fasano e Barletta.