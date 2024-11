Coppa Italia Eccellenza: Barletta con Canosa e Polimnia nel girone di semifinale

Sono stati definiti nella giornata di oggi gli accoppiamenti per le semifinali della Coppa Italia Dilettanti-fase regionale Puglia riservata alle squadre di Eccellenza.Come nella stagione 2021/22 il Barletta sarà impegnato in un gironcino a tre con gare di sola andata dove andrà ad affrontare Polimnia e Canosa, rispettivamente seconda e terza nel campionato di Eccellenza pugliese.La vincente di questo mini torneo affronterà nella doppia finale del 9 e 23 gennaio 2025 la vincente della semifinale tra Galatina e Massafra.Sicuramente un impegno probante per i biancorossi contro quelli che, insieme al fin qui deludente Gallipoli, sicuramente appaiono al momento come gli avversari più forti in questo primo scorcio di stagione. Due compagini, Canosa e Polimnia, che visto molto probabilmente sfuggire in maniera quasi definitiva il traguardo della promozione diretta in Serie D, punteranno sicuramente tutte le loro fiches sulla coppa, in primis per provare a portare a casa un trofeo, la Coppa Puglia di Eccellenza, comunque prestigioso, e di tentare una difficile avventura nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti: trofeo la cui conquista, ricordiamo, vale anche la promozione diretta in Serie D anche da finalista perdente, nel caso il vincitore abbia già ottenuto il salto di categoria nel campionato regionale di competenza.Il primo match del girone di Barletta, Canosa e Polimnia è in programma già per giovedì 14 novembre, e vedrà affrontarsi al "San Sabino" il Barletta e Canosa. La seconda sfida si disputerà giovedì 28 novembre, e vedrà impegnata la Polimnia contro la perdente di Barletta-Canosa (in caso di parità il Barletta). La terza e ultima partita del gironcino verrà invece disputata giovedì 19 dicembre, quando già si conoscerà la vincente dell'altra semifinale tra Galatina e Massafra.Qualunque sia l'esito della partita contro il Canosa, il Barletta disputerà la sua seconda partita al Puttilli contro la Polimnia. Viceversa quest'ultima giocherà in casa il match contro il Canosa.