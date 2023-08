Claudio Cassano sbarca in serie B: è un nuovo giocatore del Cittadella

Claudio Cassano lascia la Roma per fare il salto tra i grandi, in Serie B. Dopo anni di formazione nel settore giovanile dei giallorossi, l'attaccante barlettano, classe 2003, ha firmato un contratto che lo legherà al Cittadella. Nella prossima stagione, dunque, si prospetta solo un ritorno in Puglia: quando dovrà giocare al San Nicola contro il Bari.Cassano ha vissuto l'ultima stagione sulle ali dell'entusiasmo, sommando gol su gol con la Primavera dei giallorossi e guadagnandosi anche la convocazione in nazionale under 20, nel corso dell'anno. Oltre ad aver vissuto l'esperienza di una trasferta internazionale con la prima squadra della Roma, in occasione del match contro il Real Betis, valevole per la fase a gironi di Europa League. Purtroppo per lui, la corsa al campionato di categoria è stata interrotta da una rocambolesca gara contro i pari età della Fiorentina, poi squadra finalista della competizione, vinta dal Lecce. Tuttavia, anche senza la gioia di alzare un trofeo, l'annata calcistica di Cassano è stata sicuramente positiva. Come spesso accade, però, non tutti i gioiellini emersi dalla Primavera delle maggiori squadre italiane poi riescono nell'immediato salto di categoria in Serie A. Cassano fa parte di quei giocatori che non saranno aggregati immediatamente alla rosa "dei grandi". Ma su cui la Roma manterrà indubbiamente un occhio di riguardo. Di conseguenza, davanti all'esigenza di trovare una nuova destinazione per almeno un anno, il Cittadella, squadra dell'omonima città in provincia di Padova, sarà il suo nuovo futuro.Cassano vola in Veneto per assaggiare per la prima volta i campionati di categoria con maggior frequenza, entrando a far parte della rosa a disposizione del tecnico Gorini. A Cittadella, con probabilmente meno pressioni, ma molta più voglia di dimostrare, si spalancano le opportunità per mettersi in mostra e imprimere il suo nome nero su bianco tra quelli dei giocatori da tenere d'occhio.