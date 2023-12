33 squadre per 300 atleti nell'edizione 2023 della "Disfida di Natale"

7 foto "La Disfida di Natale 2023", evento sportivo di calcio a 5 al PalaBorgia

Grande successo di partecipazione alla nuova edizione del torneo nazionale di calcio a 5Nel corso della manifestazione, che ha avuto luogo nei tre giorni dal 20 al 22 dicembre, sono scese in campo, alternandosi sul terreno delle tensostrutture di via dei Mandorli e via degli Ulivi e del Paladisfida Mario Borgia di Barletta, 33 squadre appartenenti a tutte le categorie (dai primi calci ai senior).In totale hanno preso parte all'evento più di 300 gli atleti scesi in campo provenienti da molte città pugliesi e di fuori regione.Una sezione importantissima è stata quella dedicata alle squadre femminili, scese in campo per promuovere la campagna di sensibilizzazione regionale intitolata "Allenati contro la violenza".La manifestazione - organizzata dal ASD Barletta calcio a 5 - è stata finanziata dalla Regione Puglia assessorato allo sport con il patrocinio del Comune di Barletta.