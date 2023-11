Social Video 2 minuti ZES Unica, partecipazione e confronto al convegno del Gruppo "Media One"

Grande successo di pubblico e un fervido interesse al convegno organizzato dal, sabato scorso nella sala conferenze di "SICUR.A.L.A." a Barletta. Il tema dellamolto sentito dall'imprenditoria locale e nazionale, è stato descritto in modo minuzioso e completo da un parterre di relatori di prim'ordine.Infatti, le "Zone Economiche Speciali", recentemente uniformate e fatte ricondurre all'intero meridione d'Italia, consentono importanti vantaggi fiscali ed operativi a favore di tutti gli operatori economici. Dopo i saluti del padrone di casa, il Dott. Michele Dibenedetto, Direttore di "SICUR.A.L.A.", sono intervenuti il Dott. Claudio Filannino (Managing Director di "Media One Network"), uno massimi esperti nazionali in tema di finanza agevolata, e il Dott. Savino Lapalombella (Presidente del Gruppo "Media One"), capofila di una task force di esperti nell'assistenza alle imprese. Autorevole la presenza delle istituzioni e della politica nazionale, grazie alla relazione tenuta dal Sen. Dario Damiani, Componente della V Commissione Permanente Bilancio.Il dibattito, caratterizzato anche dalle, è stato moderato dall'Avv. Giuseppe Cioce (Penalista) e dal Prof. Luca Loiacono, docente universitario a contratto di "Organizzazione e strategia", quest'ultimo in rappresentanza del mondo accademico. "Abbiamo avuto la dimostrazione dell'interesse della cittadinanza e dell'imprenditoria locale e nazionale verso i temi dello sviluppo, delle agevolazioni e dei numerosi vantaggi della ZES unica", sottolinea soddisfatto il Dott. Lapalombella. "Col Gruppo Media One abbiamo messo in campo un team di professionisti di alto livello per assistere il tessuto imprenditoriale del Sud Italia, consci che si tratti di un'occasione imperdibile". Sulla stessa linea anche Filannino: "Sarebbe un peccato non fruire delle enormi risorse messe a disposizione dall'Europa e dal governo nazionale". E continua: "La priorità assoluta è quella di colmare il divario con le regioni più sviluppate e con altri continenti, da tempo più competitivi di noi. Abbiamo tutte le possibilità, gli strumenti e le capacità per emergere". Visto il successo riscontrato, si pensa di far evolvere questo dialogo con la cittadinanza in un tour itinerante.Di seguito le interviste a cura di BarlettaViva.Per ulteriori informazioni:Mail info@mediaonenetworkTel. 348/3368357