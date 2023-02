Zes Adriatica, online il sistema informativo territoriale

È online sul sito della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise la piattaforma digitale georeferenziata del territorio interessato, disponibile al link adriatica.zes.gov.it/sistema-informativo-territoriale.La piantina evidenzia ogni area e ogni singola particella della Zona Economica Speciale, ivi compresa quella riferita al Polo di Barletta. Il Sistema Informativo Territoriale fornisce tutte le info utili alla localizzazione e alla realizzazione degli investimenti produttivi.Gli imprenditori accedendo alla piattaforma, potranno così, in maniera più agevole, individuare l'area più idonea alle proprie esigenze produttive.L'obiettivo è quello di informare l'imprenditore al meglio sull'offerta insediativa in termini di aree e di immobili disponibili (pubblici e privati), di vincoli esistenti (idrogeologici, ambientali, paesaggistici, ecc.), di procedure e semplificazioni amministrative e di agevolazioni fiscali (tra cui anche quelle previste dai KIT localizzativi dei Comuni aventi aree che ricadono nella perimetrazione della ZES).Il servizio verrà ulteriormente implementato di dati riguardanti le categorie merceologiche dei prodotti relativi ad insediamenti già esistenti nelle aree limitrofe a quelle ricercate, al fine di favorire lo sviluppo e il completamento di filiere produttive.Coloro che possiedono già dei suoli, inoltre, potranno verificare se rientrano all'interno della ZES Adriatica, inserendo i dati catastali (foglio di mappa e particelle) e ricevendo tutte le informazioni utili."Un'occasione irripetibile – spiega il vice sindaco Giuseppe Dileo, delegato per la ZES– per la quale rinnoviamo il nostro invito agli imprenditori locali e non a partecipare. La ZES rappresenta uno strumento importante al fine di rivitalizzare l'economia locale, dando vita a nuovi insediamenti produttivi che potranno usufruire di vantaggiosi benefici, creando impresa e nuovi posti di lavoro".Cos'è la ZES Adriatica Interregionale Puglia-MoliseLa ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise nasce con l'obiettivo di creare condizioni favorevoli all'insediamento ed allo sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese e di aumentare l'attrattività per gli investimenti, esteri e nazionali.Incentivi finanziari e fiscaliLe Zone Economiche Speciali sono aree in cui le imprese insediate possono beneficiare di agevolazioni e vantaggi fiscali a supporto degli investimenti. In particolare, le imprese possono fare riferimento ad agevolazioni fiscali, quali il credito d'imposta a valere sull'intero valore dell'investimento (compreso l'acquisto del suolo e/o degli immobili eventualmente su di esso esistenti) - pari al 45% per le piccole, 35% per le medie e 25% per le grandi imprese - la riduzione dell'IRES del 50%, i contratti di sviluppo, "il pacchetto ZES" in via di programmazione tra il Commissario ZES e le Regioni Puglia e Molise (nell'ambito dei POR 2021-2027).Presentazione delle praticheI soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'Autorizzazione unica possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per le ZES.Il Front Office mette a disposizione il modulo di "Comunicazione preventiva" finalizzato ad una prima valutazione, da parte del Commissario straordinario, dell'iniziativa. La comunicazione preventiva è consigliata per i soggetti che intendono presentare una pratica di richiesta dell'Autorizzazione unica alla ZES e che non hanno già condiviso preventivamente l'iniziativa con il Commissario Straordinario.