Filippo Caracciolo e la creatività non sono assolutamente una coppia inedita. Il candidato barlettano nel collegio uninominale Puglia 4 per la Camera dei Deputati stupì in passato con campagne simpatiche quanto efficaci e questa volta non è da meno.Definitivamente viene riscritto il codice, piuttosto paludato, della comunicazione politica. Filippo con consumata perizia e come insospettabile intrattenitore, declina la sua migliore comunicazione che però non tragga in inganno: non bisogna pensare ad un'attività solo "spettacolare", i risultati politicamente raggiunti sono eccellenti e molti nel territorio spingono verso un risultato elettorale quanto mai positivo.I video sono al limite, è proprio il caso di dirlo, del "politicamente corretto". Ma strappano una risata, non amara dopotutto. Forse è una politica nuova quella che si affaccia e solo il candidato potrebbe rispondere a questo dubbio. Ovviamente la risposta sarebbe: «Yes I Know».