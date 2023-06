XLART Project: oggi a Barletta l’evento finale alle spalle dell’ex distilleria

Sette mesi di attività, partite ufficialmente a Gennaio, e quattro associazioni culturali di Barletta si preparano all'evento finale - gratuito - di XLART Project, venerdì 30 giugno, a Barletta. Le azioni condivise dalle associazioni Krass, Nuovi Scalzi, Sciarabbà e Fattoria degli Artisti per un Luogo Senza Nome hanno portato a compimento il progetto vincitore dell'avviso pubblico Creative Living Lab - 4ª edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Barletta, che gli artisti ringraziano.Un progetto di rigenerazione urbana attraverso azioni di natura artistico-culturale che ha coinvolto diverse realtà professionali del territorio per la valorizzazione e la riscoperta di una piazza desolata della nostra città che insiste in una zona periferica e isolata. Si tratta di un largo adiacente la ex distilleria tra viale Marconi, via Vittorio Veneto e via Alfredo Reichlin.L'evento finale prevede la restituzione finale di attività laboratoriali a cui, persone di tutte le età, hanno partecipato gratuitamente, guidate da artisti professionisti del mondo dell'arte, della musica, del teatro e della comunicazione unitamente alla presentazione della ricerca artistica di alcuni dei professionisti che hanno preso parte al progetto. L'obiettivo comune è stato quello di attribuire nuova memoria ad uno dei tanti luoghi trascurati della città di Barletta.Le associazioni partner di progetto hanno condotto un'indagine prima di cominciare l'avventura di rigenerazione urbana e umana, definendo lo stato dell'arte dei luoghi, grazie al know how degli esperti di rigenerazione coinvolti -la Dott.ssa Maria Filograsso, la Dott.ssa Ilaria Di Terlizzi, l'Arch. Massimiliano Cafagna- e raccogliendo le idee e il punto di vista dei cittadini attraverso interviste svoltesi direttamente sul luogo.Ne è nato un dialogo partecipativo e costruttivo tra realtà culturali, comunità e amministrazione.In questi mesi sono state numerose le azioni trasversali che hanno coinvolto gli studenti di alcune scuole superiori di Barletta: il Liceo Artistico Leontine e Giuseppe De Nittis, il Liceo Scientifico C.Cafiero, l'IPSIA Archimede Industria e Artigianato per il Made in Italy- Moda, il Liceo Classico per le Scienze Umane A. Casardi.Le azioni trasversali hanno visto attori appartenenti a tutte le generazioni, sempre portavoce del messaggio di XLART: Centro Anziani, C.A.Gi., Legambiente, Ambulatorio Popolare e tanti cittadini.Adesso è giunto il momento, però, di abitare la piazza con tutti, spettatori inclusi. Venerdì 30 giugno, presso il LargoSenzaNome dalle 19.30 alle 23.00 avrà luogo l'evento conclusivo in cui si alterneranno performance di danza, musica e teatro. Si darà spazio all'inaspettato, per una sintesi comunicativa delle attività dei numerosi laboratori e momenti di ricerca, oltre che la proiezione di video. Sarà annunciata, dopo una analisi delle proposte di nomi per denominare la piazza, la scelta vincitrice.L'intero evento ha lo scopo di stimolare la curiosità di un pubblico di tutte le età e permettere alla cittadinanza di rigenerare -insieme agli artisti- e abitare lo spazio, all'insegna dell'arte e della cultura. Uno spazio sul quale si vuole accendere un faro, auspicando l'inizio di un nuovo luogo. Ogni performance è caratterizzata dall'incontro inter-generazionale ed inclusivo, destinato a bambini, adulti, adolescenti e anziani, ed è rigorosamente ad ingresso libero.Accorrete numerosi! Info sulla pagina Fb o via mail xlartbarletta@gmail.comCicerone: Stefania D'OnofrioEsito di laboratorio teatrale a cura di Olga MascoloAzioni partecipate di teatro forum a cura di Savino Maria Italianointermezzo a cura di Gianbattista RossiEsito di residenza artistica: una ricerca coreutica a cura di Elisabetta Laurosubito a seguireEsito di un laboratorio sulle danze virali, liberamente ispirato alla danza di Mercoledì e ai Tik Tok. A cura di Elisabetta LauroEsito di un progetto di ricerca su spazio corpo e voce a cura di Dania MansiApertura al pubblico di fine laboratorio a cura di Mariella Parlato, Angela Dimiccoli, Paolo Dinuzzi, Maria Filograsso e Michela DiviccaroIncursioni e performance al pubblico a cura di Gianbattista Rossi e Rosellina Goffredo22:30 BELL'ASSÈ Concerto-reading- storie e musica in dialetto barlettano con Paolo Dinuzzi basso e composizione, Raffaella Distaso canto, Michela Diviccaro voce recitanteContenuti visuali del laboratorio di storytelling a cura di Vulmaro DoronzoProclamazione del nome scelto per l'intitolazione della piazzarestituzione collettiva della gioia della partecipazione.