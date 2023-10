«Vision 2020 – Barletta, mentre la maggioranza litiga il gruppo ‘CON’ sblocca 426 mila euro»

«Al fragore generato dalle lotte intestine del centrodestra barlettano, c'è chi preferisce lavorare in silenzio anteponendo gli interessi della comunità con fatti concreti, come quello dello sblocco di £.426.386,94 , quale liquidazione del piano strategico di Area Vasta Vision 2020, che la città di Barletta rischiava di perdere».«Un risultato che arriva dopo oltre 10 anni, frutto di un pressing quasi quotidiano negli uffici della Regione Puglia di cui personalmente mi sono fatto carico, dopo aver riannodato un dialogo interrotto nel 2010 tra ente regionale e comunale. D'obbligo fare un passo indietro , all'Accordo Quadro "Accelerazione della spesa nelle Aree urbane", sottoscritto nel 2005, tra Regione Puglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento di Piani strategici per le città e le aree metropolitane per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro.9 le proposte, in Puglia, che risultarono ammesse a finanziamento e Barletta, in qualità di comune capofila del piano strategico di Area vasta si vide assegnare, l'importo di £1.124.108,55 , con l'erogazione, ad aprile 2008, di un'anticipazione del 30% delle risorse, pari a £ 337.232 euro , a seguito della comunicazione del concreto avvio delle attività. La restante parte sarebbe stata corrisposta solo successivamente ad un atto formale che includesse una scheda riepilogativa delle spese sostenute dal comune.Dopo un'iniziale corretta interlocuzione avvenuta nel 2010 tra il responsabile del procedimento del comune di Barletta, che inviò l'incartamento richiesto dalla sezione programmazione e politiche comunitarie della Regione Puglia, il dialogo si interruppe, venendo meno alla successiva sollecitazione dell'ufficio regionale, di chiarimenti in ordine ad alcune spese sostenute e alla trasmissione di ulteriore documentazione a supporti tali costi. Una negligenza che impedì di fatto alla città di entrare in possesso di ingenti risorse, fondamentali per progetti di riqualificazione e valorizzazione del territorio, con il rischio, altresì, di dover anche procedere alla restituzione dell'acconto di £ 337.232,57 a causa della mancata rendicontazione finale.Pericolo evitato, quando ricordando le scadenze del disciplinare esortai il sindaco Cosimo Cannito attraverso l'ufficio comunale di competenza a recuperare quel fascicolo ormai dimenticato in un cassetto, seppellito da altre 'Urgenze' , e fungendo da ponte di collegamento tra ente comunale e regionale consentì la ripresa di quel dialogo interrotto. Nel marzo dello scorso anno, il comune di Barletta con atto dirigenziale n.206 , ha finalmente comunicato l'approvazione delle spese complessivamente sostenute per la definizione del piano strategico di Area Vasta, per un importo di £ 1.042.077,64 euro comprensive dell'anticipazione concessa di £ 337.232,57 nonché la documentazione di supporto alle stesse e l'aggiornamento della relazione tecnico-amministrativa prevista dall'art.7 del disciplinare.Dopo le verifiche del caso, la risposta del dipartimento della Regione Puglia, con cui personalmente mi sono interfacciato, è finalmente arrivata e con la determinazione n.00168 del 3 ottobre 2023, è stata disposta la liquidazione delle somme risultate ammissibili per un importo finale di 426.386,94 euro.Un obiettivo che mi onoro di aver raggiunto in sinergia con il sindaco Cannito e che intendo condividere con la città augurando che possano essere questi gli argomenti di futura trattazione sulle pagine della cronaca locale. Sarebbe opportuno pensare ai fatti piuttosto che ai misfatti».