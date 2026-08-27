La città
Viabilità, tre giorni di modifiche a Barletta: ecco strade e orari
Le ordinanze dell’Ufficio Traffico dal 27 al 29 agosto
Barletta - giovedì 27 agosto 2026 Comunicato Stampa
Le ordinanze dell'Ufficio Traffico dal 27 al 29 agosto. Si riporta in sintesi quanto disposto con ordinanze dirigenziali dell'Ufficio Traffico comunale:
- Il 27 agosto 2026, per concerto di Fiorella Mannoia nel Fossato del Castello, divieto di sosta con rimozione dalle ore 16 sino alle 01 del giorno successivo in via delle Capitanerie di Porto, via Cafiero e la strada di servizio parallela. Per le ultime due strade stabilita anche la chiusura totale temporanea al traffico nello stesso arco orario. Ancora nel medesimo giorno e orario: divieti sosta e transito in piazza Marina.
- Il 27 e 28 agosto 2026, per lavori di allacciamenti idrici e fognari, divieti di sosta con rimozione in via Giulini (da via Antonucci a via Velasquez) dalle ore 7 alle 17.
- Il 28 agosto, per la gara di calcio Barletta – Bari, divieti di sosta con rimozione interesseranno, dalle ore 16 alle 24, tratti stradali delle vie Manzoni, Alighieri, Vittorio Veneto, da Vinci. Dalle ore 18, sui medesimi percorsi, divieti di transito sino a cessate esigenze.
- Il 29 agosto 2026, per la festa di San Cataldo, su piazza Marina, via Colombo (da porta Marina a via Cafiero) e via Mura del Carmine (da via S. Stefano a piazza Marina), divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle 24 e divieto di transito, quest'ultimo esteso anche a via Mura del Carmine (da via Stefano a piazza Marina) e alla stradina di immissione su piazza Marina dal lungomare Mennea. Su via Carlo V D'Asburgo, piazza Castello e via Mura San Cataldo divieto di transito sino a cessate esigenze. Ancora divieto di transito sul percorso interessato dal passaggio della processione (partenza ore 17 circa): piazza Marina, via Colombo, ingresso porto e viceversa c/o chiesa San Cataldo, via Mura San Cataldo.