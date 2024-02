È venuto a mancare Pasquale Vurro, il re dei concerti

Ha portato ail "Jova Beach Party" e tanti altri grandi artisti. Stanotte è venuto a mancare l'imprenditore minervinese: aveva 63 anni e la morte è dovuta a cause naturali.Amministratore della, ha portato tanti grandi artisti in Puglia e in particolare a Barletta con la sua agenzia era al lavoro per gli attesi spettacoli nelper la prossima estate barlettana. Sua era stata la gestione per le due edizioni dell'indimenticabileNato professionalmente come speaker e dj in radio locali, è diventato produttore die direttore di produzione di concerti ed eventi sul territorio nazionale. Nel curriculum della sua agenzia figurano tanti grandi nomi della musica italiana, da Gianni Morandi ai Pooh, da Fiorella Mannoia a Claudio Baglioni.Tanti i messaggi che hanno raggiunto la famiglia e i ricordi di esperienze professionali, estesi soprattutto sui social network da quanti lo conoscevano.«The show must go on».La redazione del Viva Network si unisce al cordoglio porgendo ai suoi familiari sentite condoglianze. I funerali dell'imprenditore si terranno domani alle ore 11 nella parrocchia Maria SS. Incoronata a Minervino Murge.