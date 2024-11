Venerdì 29 novembre torna il consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per Venerdì 29 Novembre 2024 con inizio alle ore 09,30 in seduta di prima convocazione.Ordine del giornoAPPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2025 (L.R. 31/2009) (Proposta 148);VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - INTEGRAZIONE RISORSE L'INTERVENTO PNRR NUOVO POLO DELL'INFANZIA ZONA 167 E STANZIAMENTO RISORSE FESR-FSE 2021/2027 PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA (Proposta 149)APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023 (Proposta n.101)RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.272 DELL'08/10/2024 DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 RIQUALIFICAZIONE CANILE COMUNALE (PROPOSTA 126)RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.275 DELL'08/10/2024 DI VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA (PROPOSTA 129)RATIFICA DELIBERA DI VARIAZIONE URGENTE N. 279 DEL 08/10/2024 (Proposta 127);RATIFICA DELIBERA DI VARIAZIONE URGENTE N.290 DEL 15/10/2024 (Proposta 130);VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 AI SENSI DELL'ART.175 C.2 DEL T.U.E.L. 267/2000 (proposta 144);ART.194 D. LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E PRESA D'ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 204/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA (PROPOSTA 99)RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 878/2024 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – AVVOCATURA COMUNALE (PROPOSTA 131)I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all'URL: barletta.consiglicloud.it.