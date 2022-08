Vaiolo delle scimmie, primo caso scoperto a Barletta

Avrebbe accusato sintomi di stanchezza e spossatezza innaturali dopo essere rientrato da un viaggio in Marocco: così un 31enne si è rivolto nella giornata di venerdì scorso al Pronto Soccorso dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta. Oltre alla stanchezza si erano manifestati altri sintomi, come l'ingrossamento dei linfonodi e alcune lesioni cutanee. Si tratta per i medici diÈ il primo caso registrato a: in Puglia risale a giugno scorso il primo contagio. Per il giovane è stato disposto il trasferimento nel reparto di malattie infettive del "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.Il 31enne sta bene: secondo quanto comunicato dai medici le sue condizioni non sono gravi. Sono ancora in corso le necessarie indagini epidemiologiche sul caso.