Tutti (o quasi) in vacanza: sulle strade di Puglia bollino nero

Al via da ieri pomeriggio il primo vero esodo di Ferragosto. Previsto traffico molto intenso, con bollino rosso per la giornata di ieri, nero stamattina e poi di nuovo rosso oggi pomeriggio. La Polizia di Stato in accordo con ANAS ha istituito come sempre un servizio di aggiornamenti in merito alla viabilità, oltre ad attivare il divieto di circolazione per i mezzi pesanti da ieri pomeriggio dalle ore 16 alle ore 22 che proseguirà oggi, sabato 10 agosto, dalle ore 8 fino alle ore 22 per riprendere domenica 11 agosto dalle ore 7 alle ore 22.Tutte le info sul traffico sono disponibili sulla pagina dedicata del sito di ANAS. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche dicono che oggi ci saranno isolati rovesci e temporali sulle zone alpine, tempo stabile e soleggiato sul resto dell'Italia. Temperature in aumento su tutte le zone, con valori da elevati a molto elevati. Invece domani, domenica 11 agosto, sono previsti temporali sulle zone alpine, specie dal pomeriggio sui settori occidentali, tempo stabile e soleggiato sul resto del Paese. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud e sensibilmente sopra la media, con massime molto elevate.Per un sereno viaggio è opportuno partire solo dopo aver controllato l'efficienza del veicolo nonché i documenti di guida e le notizie sul traffico dell'itinerario prescelto. Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida. Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale.