Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali. <span>Foto Marco Cassatella</span>
Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali. Foto Marco Cassatella
Associazioni

Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali

Un incontro promosso da Libera Barletta e Arci Cafiero per celebrare il trentennale della legge 109 del 1996

Barletta - lunedì 9 marzo 2026 11.29
Trent'anni dopo l'approvazione della legge 109 del 7 marzo 1996, che per la prima volta in Italia ha istituito la confisca dei beni alle organizzazioni mafiose per destinarli a finalità sociali, a Barletta si è svolto un incontro pubblico di riflessione e approfondimento sul valore civile e sull'utilizzo di questi beni.

L'evento, promosso da Libera Barletta e Arci Cafiero, ha visto la partecipazione in collegamento online di Vincenzo Pugliese, referente della Cooperativa Sociale Altereco, impegnata nella gestione di più beni confiscati sul territorio di Cerignola.

La legge, considerata un pilastro nella lotta alla criminalità organizzata, ha portato nel tempo alla confisca di decine di migliaia di beni in tutta Italia.

Secondo l'ultimo report di Libera sono oltre 36.000 i beni immobili confiscati in Italia alla mafia, ma circa 5 su 10 rimangono ancora da destinare ad usi sociali o istituzionali, evidenziando la necessità di accelerare i processi di riuso concreto.

«In Puglia sono 1.532 i beni immobili confiscati alla criminalità del nostro territorio regionale ancora in attesa di una piena destinazione sociale» spiega Michele Gallo - delegato BAT Libera - «mentre oltre mille sono quelli gestiti già da associazioni, cooperative sociali ed enti del terzo settore, attivi in 45 comuni pugliesi».

Durante l'incontro, Giorgio Carpagnano, referente di Libera Barletta, ha insistito sull'importanza di trasformare i beni confiscati in spazi vivi per la collettività «non si tratta solo di applicare una legge» ha detto «ma di restituire dignità ai territori e costruire opportunità di crescita civile e sociale, sconfiggendo simbolicamente e materialmente il potere mafioso».

Un'esperienza concreta di riuso sociale è stata raccontata da Vincenzo Pugliese, presidente della Cooperativa Sociale Altereco, che gestisce dal 2011 il bene confiscato di "Terra Aut" nelle campagne di Cerignola: «questa cooperativa nasce con l'obiettivo di trasformare terre sottratte alla criminalità organizzata in opportunità di lavoro, inclusione e sviluppo per chi è in condizioni di fragilità sociale, promuovendo agricoltura sociale ed educazione alla legalità» afferma Pugliese, precisando che «sul bene di "Terra Aut" si svolgono molteplici attività, dalla coltivazione di olivi, viti e ortaggi alla produzione di vini e prodotti biologici come confetture, olio e altri derivati, favorendo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ex detenuti e migranti e contrastando il caporalato attraverso una filiera agricola etica. I prodotti sono in vendita presso i punti vendita Coop locali e per noi rappresentano un esempio concreto di economia sociale derivata dalla gestione di un bene confiscato».

L'attivista dell'ARCI Cafiero, Carmine Doronzo, ha poi richiamato l'attenzione sul fatto che, sebbene esistano nelle mani dei Comuni strumenti normativi per censire e utilizzare i beni confiscati «la nostra amministrazione non effettua controlli sistematici sullo stato dei beni confiscati, nonostante ne sia obbligata da un regolamento comunale, e ciò limita chiaramente l'efficacia delle politiche di riuso».

L'incontro ha messo in luce sia le potenzialità che le criticità legate alla legge 109, ribadendo che la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni resta un punto di partenza fondamentale per trasformare luoghi sottratti alla criminalità in presìdi di legalità, inclusione sociale e sviluppo locale, nella speranza di poter valutare in futuro la gestione di un bene confiscato anche qui a Barletta, come segno di cittadinanza attiva e lotta contro le mafie.
  • Circolo Arci "Carlo Cafiero"
  • Libera
Altri contenuti a tema
Referendum sulla riforma Nordio e 30 anni dalla legge sui beni confiscati, tre appuntamenti promossi da Libera Barletta Referendum sulla riforma Nordio e 30 anni dalla legge sui beni confiscati, tre appuntamenti promossi da Libera Barletta Da oggi a sabato tre momenti di confronto
Inchiesta su presunti episodi corruttivi nella Bat, Libera: «Serve tolleranza zero» Inchiesta su presunti episodi corruttivi nella Bat, Libera: «Serve tolleranza zero» Il presidio di Barletta e Trani dell’associazione contro le mafie interviene dopo la notizia dell’indagine che coinvolge il presidente della Provincia
L'Arci Cafiero porta il "poetry slam" alla periferia di Barletta Eventi L'Arci Cafiero porta il "poetry slam" alla periferia di Barletta Il tema scelta è stato quello dei "ritorni": dal ritorno dei fuorisede (studenti e lavoratori) nella loro città di origine ai ritorni in amore
Maxi-operazione Barletta, Libera «Lo Stato sta facendo la sua parte. Ora tocca a noi» Maxi-operazione Barletta, Libera «Lo Stato sta facendo la sua parte. Ora tocca a noi» La nota dell’associazione
Sit-in per Giuseppe Di Bari, «continuiamo a costruire il cambiamento che sogniamo» Sit-in per Giuseppe Di Bari, «continuiamo a costruire il cambiamento che sogniamo» La nota di Libera Barletta, che annuncia una grande manifestazione a novembre
Sparatoria a Barletta, Libera: "Escalation di violenza che non si può sottovalutare" Sparatoria a Barletta, Libera: "Escalation di violenza che non si può sottovalutare" La nota dell'associazione
Sicurezza a Barletta: l’intervento del rerfente Libera, Giorgio Carpagnano Attualità Sicurezza a Barletta: l’intervento del rerfente Libera, Giorgio Carpagnano «Parlare dei fenomeni criminali è il primo passo per combatterli »
Caso estorsioni festa patronale, Libera Barletta: «Vicini a chi denuncia» Caso estorsioni festa patronale, Libera Barletta: «Vicini a chi denuncia» La nota dell'associazione
Barletta-Martina, prelazione al via: lunghe code ai botteghini
9 marzo 2026 Barletta-Martina, prelazione al via: lunghe code ai botteghini
Caserma Vigili del Fuoco a Barletta, presentato il progetto a Palazzo San Domenico
9 marzo 2026 Caserma Vigili del Fuoco a Barletta, presentato il progetto a Palazzo San Domenico
Barletta: inaugurato il festival culturale “Donne, plurale femminile”
9 marzo 2026 Barletta: inaugurato il festival culturale “Donne, plurale femminile”
Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani
9 marzo 2026 Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani
L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”
9 marzo 2026 L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”
Tutti pazzi per le figurine dei calciatori: a Barletta una passione che attraversa le generazioni
9 marzo 2026 Tutti pazzi per le figurine dei calciatori: a Barletta una passione che attraversa le generazioni
Francesco Baldacchini dell’I.C. Mennea vince la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo
9 marzo 2026 Francesco Baldacchini dell’I.C. Mennea vince la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo
Trionfo matematico per la "D’Azeglio " di Barletta: Amalia Dibenedetto conquista la vetta regionale
9 marzo 2026 Trionfo matematico per la "D’Azeglio" di Barletta: Amalia Dibenedetto conquista la vetta regionale
Barletta celebra l’8 marzo con De Nittis: arte, storia e omaggio alle donne di ieri e di oggi
9 marzo 2026 Barletta celebra l’8 marzo con De Nittis: arte, storia e omaggio alle donne di ieri e di oggi
8 Marzo: Festa della Donna, l’augurio del sindaco Cosimo Cannito
8 marzo 2026 8 Marzo: Festa della Donna, l’augurio del sindaco Cosimo Cannito
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.