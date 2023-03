"Tournee plus", a Barletta un workshop di storia del teatro

Si sta svolgendo da ieri e durerà fino a venerdì 17 in alcuni istituti di Barletta la tre giorni di workshop di storia del teatro antico, scenografia e architettura teatrale nata dal progetto "Tournee Plus" finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, il cui capofila è il Comune di Barletta in partenariato con Comune di Tirana e Comune di Fier.I workshop, organizzati dal Comune di Barletta con il supporto tecnico del Teatro Pubblico Pugliese, sono rivolti agli studenti delle scuole superiori della città. A condurli è Miltiadh Sotir KUTALI - Docente Ordinario dell'Università delle Arti di Tirana, Responsabile del Dipartimento di Regia – Scenografia – Coreografia – Teoria dell'arte.Tournee Plus ha l'obiettivo di convalidare in un'azione di capitalizzazione i risultati del progetto "Tournee", che sono stati: produzione di spettacoli teatrali/musicali; realizzazione di un Festival in ogni paese partner; un Cluster Agreement per le istituzioni teatrali.Dopo il workshop tenutosi ieri presso l'istituto "Cassandro Fermi Nervi" su storia del teatro antico, scenografia e architettura teatrale , e il laboratorio "La recitazione della poesia contemporanea", oggi, presso il "Leontine e G. De Nittis" si svolge il seminario di storia del teatro antico, scenografia e architettura teatrale. Farà seguito dalle 15,00 alle 18,00, presso la Sala Rossa "Palumbieri" del Castello un confronto con stakeholder pugliesi sulle politiche teatrali in Albania e in Puglia.La tre giorni si concluderà venerdì con due Seminari di storia del teatro antico, scenografia e architettura teatrale presso il "Leontine e G. De Nittis" (dalle 10.00 alle 12,00) e nel Liceo Scientifico "Carlo Cafiero" (dalle 15,00 alle 18,00).