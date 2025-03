Torna a Barletta il Wannà Festival della politica giovane, giunto alla quarta edizione

Quanto stiamo vivendo è fonte di sconcerto e di atterrito stupore per molti; si è quasi indotti a credere che tra il governo del mondo e una partita a Risiko non ci sia più un confine. L'"orizzonte" è smarrito, la sua visibilità è incerta, sui radar campeggiano soltanto droni armati pronti a seminare distruzione. Resiste, però, in tanti altri l'idea che un cambiamento profondo sia ancora possibile e che per attuarlo occorra dare fiducia e parola alle giovani generazioni.Il Wannà Festival della politica giovane è nato quattro anni fa da un'idea del dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Léontine e Giuseppe De Nittis", Antonio Francesco Diviccaro, subito apprezzata e sostenuta dal comune di Barletta, per il merito di promuovere l'avvicinamento di giovani e adulti alla vocazione di cittadini.Oggi, alla sua IV edizione, il Wannà vuole tentare una ridefinizione dei possibili significati di "orizzonte", interrogandosi su come porre rimedio a questa scucitura tra senso del futuro e opportunità reali. Lo farà con l'aiuto di autorevoli ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura, dell'istruzione, del giornalismo e dell'attivismo civico: Andrea Gabellone, fotoreporter all'Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR), autore della mostra "La notte dell'Europa"; Davide Sisto, scrittore e docente all'Università di Torino, esperto di post-umano e cultura digitale; Roberto Tarantino, presidente onorario dell'ANPI BAT; Silvana D'Agostino, prefetto di Barletta-Andria-Trani; Marco Brando, giornalista e autore di saggi di argomento storiografico; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di CittadinanzAttiva; Renato Nitti, procuratore della Repubblica di Trani; Leonardo Palmisano, giornalista d'inchiesta sulla realtà dei migranti, scrittore e docente di Sociologia della devianza all'Università di Foggia; Giorgia Bellini, influencer esperta in Disturbi del comportamento alimentare; Milena Santerini, docente di Pedagogia interculturale all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ex deputata, animatrice del dibattito accademico e professionale sui temi delle politiche educative, dell'inclusione, dell'immigrazione e dell'antisemitismo; Remon Karam, ex profugo egiziano, oggi attivista per i diritti umani.Guidati da Alessandra Beccarisi, docente di Storia della filosofia medievale all'Università di Foggia, cui è stata affidata la direzione artistica di questa edizione, le studentesse e gli studenti dell'IISS "De Nittis", si sono impegnati in vari laboratori propedeutici all'evento, condotti da docenti esperti sia interni all'Istituto che esterni, come il giornalista Rino Daloiso e l'attrice e regista teatrale Michela Diviccaro.Con gli strumenti acquisiti durante le settimane precedenti di formazione, i ragazzi potranno affiancare gli ospiti in un dialogo attivo che, come ogni anno, ha lo scopo di accrescere in loro la capacità di leggere e interpretare il mondo per esserne protagonisti critici e consapevoli, disposti a mettersi in gioco per il bene comune, proprio come le personalità che avranno modo di intervistare. Tra gli esiti dei percorsi laboratoriali, saranno resi noti i risultati di un questionario di "Valutazione della partecipazione" degli studenti dell'IISS "De Nittis" alla vita pubblica e verrà consegnato un public speech in lingua inglese sull'argomento "New economy horizons for young generations", ma si parlerà anche di "Cittadinanza e ius scholae", argomento del debate che - anche quest'anno - coinvolgerà alcuni studenti dell'Istituto "De Nittis", quale metodologia formativa particolarmente affine ai valori dell'ascolto, della discussione civile e del pensiero flessibile. Remon Karam, protagonista del libro "Il mare nasconde le stelle", ha incontrato la comunità scolastica del "De Nittis" già lo scorso dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. Il suo è un graditissimo ritorno e a lui sarà riservato un momento di animazione e lettura intitolato "Le Onde".Una sezione del Festival sarà dedicata all'Orizzonte Memoria con il fotoreportage "La notte dell'Europa" di Andrea Gabellone, la mostra di xilografie realizzate dalla 4A del Liceo Artistico, dal titolo "La luce della Resistenza", e una rassegna di letture a cura degli studenti e della regista Michela Diviccaro.Durante lache si terrà a, il Dirigente Scolastico Diviccaro, alla presenza del sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, della dirigente dell'Ufficio VIII USR Puglia Giuseppina Lotito e della direttrice artistica del Festival Alessandrta Beccarisi, presenterà agli organi di stampa il, che si svolgerà. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.