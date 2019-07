Terminati i lavori di riparazione della condotta idrica di Barletta

Sono terminati i lavori di riparazione della condotta idrica di viale Vittorio Veneto, a Barletta. Sebbene i lavori siano conclusi, il ripristino dell'abituale pressione nella rete sta avvenendo gradualmente e proseguirà nelle prossime ore della mattinata.Si ricorda che i lavori di Italferr per la realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale hanno causato una rottura improvvisa e imprevedibile sulla importante condotta del diametro 50 centimetri di viale Vittorio Veneto, che alimenta il centro della città di Barletta.Di conseguenza, l'erogazione idrica è stata sospesa in tutto l'abitato. Tutta la struttura AQP ha lavorato ininterrottamente per il ripristino del servizio.Disagi, in via di risoluzione, sono avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.