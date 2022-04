Teatro Curci: lo spettacolo serale de "I nuovi scalzi"

Doveva essere un matinée per le scuole superiori ma è diventato un serale. Il 29 aprile alle ore 21, il Teatro Curci di Barletta ospiterà finalmente lo spettacolo "Shake 'n' Spear - Hamlet", evento aperto all'intera cittadinanza allo stesso costo dei matinée."Siamo veramente liberi davanti alle nostre scelte?" L'uomo frequentemente si identifica così tanto con le proprie scelte, fino a poter perdere di vista la linea di confine fra verità e rappresentazione, fra l'idea di chi siamo e ciò che siamo. In un divertente gioco di teatro nel teatro, lo spettacolo racconta le vicende di uno sparuto gruppo di giovani attori che, come per tanti altri mestieri, vivono la loro professione fra i fantasmi delle proprie aspirazioni che li fanno visita e la realtà piena di compromessi. Un'impresa piena di imprevisti e incidenti di percorso. Risultato: spettacolo divertente e dissacranteShake'n'spear - Hamlet, dal titolo si nota lo stravolgimento del nome di William Shakespeare con qualche apostrofo di troppo, il che porta subito un interrogativo: Un refuso? Errori non risolvibili? In un giorno di prove, i sogni e i desideri dei due protagonisti si confrontano con la realtà, tutto si capovolge, attraverso l'Amleto, le vite dei due attori vengono "scosse" (to shake) e "infilzate" (to spear) dalla realtà. Il teatro contemporaneo cede il passo all'opera del Bardo in una "variazione sul tema" in chiave di Commedia. Così Amleto, opera che segna il passaggio al dramma moderno, diventa un compromesso per raggiungere- come funamboli- il sogno di essere "in" spettacolo.Lo spettacolo è una tragi-commedia, o meglio una tragedia in commedia. Quella che dovrebbe essere una tragedia, l'Hamlet, è rappresentata in chiave comica, mentre la vera tragedia si traduce e si consuma al di fuori della rappresentazione scenica dell'Amleto, nella relazione fra i due attori/personaggi. Il pubblico potrà godere di uno spettacolo in cui gli attori vivono la scena a ritmi serrati, lazzi e giochi scenici tipici della Commedia. Divertono e catturano l'attenzione nella sfida di voler rappresentare, in due, gli otto personaggi principali del dramma. Lo spettacolo, vincitore del premio Aenaria 2017 come migliore spettacolo, è stato prodotto grazie al sostegno di Azioni di Sistema e Residenze􏰁 MiBACT Direzione Generale Spettacolo dal vivo: Settimo Cielo/Teatro di Arsoli, Regione Lazio; Officine della Cultura/Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino, Regione Toscana; La Luna nel Letto/Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, Regione Puglia.Si ringraziano il commissario straordinario Alecci, il Teatro Pubblico Pugliese e l'Associazione Settore Cultura e Spettacolo dal vivo Barletta per la dedizione e l'impegno nel sostenere e garantire la programmazione teatrale, in questo difficile periodo di ripresa, di cui la compagnia I Nuovi Scalzi è testimone.