SuperEnalotto, a Barletta vinti quasi 20mila euro

Natale arriva con qualche giorno di anticipo in Puglia per due fortunati giocatori del SuperEnalotto. L'estrazione di sabato 12 dicembre ha visto infatti realizzare due "5" da 19.699,53 euro ognuno nella regione.La prima schedina vincente è stata convalidata Barletta presso la Tabaccheria Santacroce in via Trani 20 mentre il secondo vincitore, invece, ha effettuato la sua giocata a Castrignano del Capo, provincia di Lecce, nella Caffetteria San Michele in piazza San Michele 7.Nel concorso di domani saranno messi in palio 76,8 milioni, valore attuale del Jackpot. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia, riferisce Agipronews, l'ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.