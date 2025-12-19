Studenti da tutta la Puglia a Barletta per il "Debate Day"

I giovani debaters della Puglia scaldano i motori prima dei Campionati nazionali di debate che si terrano da febbraio a maggio 2026, e si danno convegno all'I.I.S.S. "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta per festeggiare insieme il Debate Day.

È successo lo scorso 13 dicembre, tra l'entusiasmo e la voglia di dibattere di studenti e studentesse provenienti dalle scuole secondarie di II grado della Regione Puglia, che hanno dato vita ad una giornata di incontro e confronto sulla pratica del debate, metodologia oggi sempre più apprezzata perché in grado di rafforzare le tecniche di argomentazione e il pensiero critico, l'ascolto attivo e il rispetto per le idee altrui, oltre che sciogliere le difficoltà oratorie in pubblico e affinare le qualità sociali necessarie al lavoro di squadra.

Dopo l'accoglienza da parte del De Nittis Team e i saluti istituzionali, le squadre delle diverse scuole si sono misurate in una serie di gare non competitive sia in italiano che in inglese. I debate si sono svolti in forma amichevole alla presenza di un giudice esperto che, al termine di ogni confronto, secondo la prassi, ha espresso un feedback ai team partecipanti e ha annunciato la vittoria, senza stilare però alcuna classifica. Alle gare si sono alternati momenti di formazione sui principi e le tecniche del debate, a vantaggio soprattutto delle scuole che si sono accostate da poco alla sperimentazione di questa metodologia.

La competizione si è svolta secondo il modello del World School Debating, utilizzato nei tornei internazionali e nei Campionati nazionali di debate.

Il dirigente Antonio Francesco Diviccaro ha sottolineato l'importanza di momenti come questo per la crescita degli studenti e per l'implementazione di un insegnamento di qualità, complimentandosi con l'intera macchina organizzativa dell'evento, in particolare con il team dei docenti che da anni cura con tenace dedizione la squadra di debate dell'Istituto De Nittis promuovendone la partecipazione ai diversi contest sia in inglese che in italiano.