Si riunisce venerdì 15 novembre il consiglio comunale

Interventi ex m5C3I2: deposito n. 01 via del Gelso n.35/C CUP: H97122000010006 deposito n. 02 via del Gelso n.35/D cup: H97122000000006 - Impianto di Playground e Skatepark- CUP: H94J22000070006 - Approvazione riduzione zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 e ss.mm.ii. (proposta n°141); Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 204/2024 del Giudice di Pace di Barletta (Proposta 99) Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 878/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Avvocatura Comunale (proposta 131) Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 29/2021 pronunciata dal TAR Puglia sede di Bari- sez. III - Avvocatura. (Proposta n.118); Ratifica delibera di Giunta n.272 dell'08/10/2024 di variazione urgente al bilancio di previsione 2024/2026 riqualificazione canile comunale (Proposta 126) Ratifica delibera di Giunta n.275 dell'08/10/2024 di variazione urgente al bilancio di previsione 2024/2026 realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana (proposta 129)

Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per Venerdì 15 Novembre 2024 con inizio alle ore 09,00 in seduta di prima convocazione.