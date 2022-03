Scomparso l'imprenditore D'Introno

È morto nelle scorse ore l'imprenditore coratino Domenico D'Introno, fondatore di una delle aziende più note della città, attiva nel comparto dell'arredo bagno con diversi punti vendita in Puglia, decine di dipendenti e un importante giro d'affari.«Vogliamo ricordarti così, nei momenti speciali che sei riuscito a donarci, nei gesti gentili che ci riservavi, in tutte quelle piccole cose che ti hanno reso grande. Chi resta nei cuori, vive per sempre» è riportato sull'account Facebook aziendale nel post che ha annunciato il decesso dell'uomo, la cui impresa è gestita dai figli da alcuni anni. Gli showroom D'Introno resteranno chiusi per lutto sia venerdì 25 che sabato 26 marzo, giorno dei funerali che si terranno alle 16:15 nella chiesa dell'Incoronata.