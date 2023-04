Ruggiero Grimaldi eletto nel consiglio regionale Anci Puglia

Il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale di Barletta e Presidente della Commissione Finanze, nella giornata di ieri, in occasione dell' Assemblea Congressuale, è stato eletto nel Consiglio Regionale Anci Puglia.Il politico barlettano, consigliere comunale della Lega, candidato nella lista unitaria che ha visto l'elezione a Presidente di Fiorenza Pascazio, sarà tra i 60 Amministratori pugliesi che guideranno l'associazione dei comuni per i prossimi anni."Un' onore essere parte di un' associazione così prestigiosa come Anci, che da anni racchiude tutte le realtà di Governo cittadino della nostra Italia. – dichiara Grimaldi – Sarà un piacere lavorare allo sviluppo e alla tutela delle istanze di tutti comuni pugliesi, in sinergia con le istituzioni del nostro Paese.""Un augurio di buon lavoro ci tengo a rivolgerlo, – conclude - a Fiorenza Pascazio, Sindaco di Bitetto e nuova Presidente ANCI Puglia, nonché prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico. Sicuro che saprà condurre al meglio l' Anci Puglia."