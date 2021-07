Il sindaco Cannito ribadisce il no alle ricerche petrolifere sulle coste pugliesi

«In tema di rifiuto alle ricerche petrolifere sulle nostre coste, l'orientamento dell'Ente che presiedo è in sintonia con quanto sostenuto da ANCI Puglia nel comunicato stampa diffuso pochi giorni addietro».È quanto si legge nella lettera che il primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, ha inviato al Presidente, Domenico Vitto, approvandoche il massimo esponente regionale dell'Associazione ha manifestato ai media congiuntamente alla delegata all'Ambiente Fiorenza Pascazio.«Siamo consapevoli – scrive ancora Cannito – che tali interventi impattano negativamente sugli ecosistemi e si rivelano incompatibili con la vocazione turistico-ambientale del nostro territorio, pertanto si ribadisce il perentorio dissenso a questo genere di anacronistica attività, nonché il futuro sostegno alle iniziative ANCI. Già in passato il Comune di Barletta formalizzò in sede di Consiglio comunale il fermo diniego alla possibilità di avviare prospezioni finalizzate alla ricerca di idrocarburi nelle acque antistanti la Puglia. Oggi auspico un fronte sempre più compatto in questa direzione».