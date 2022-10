Ritorna la Fiera del Levante: ecco il programma completo

Tutto pronto nel quartiere fieristico per il tanto atteso ritorno della Campionaria Generale Internazionale in programma, dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria,. Enogastronomia, pesca, creatività e design, innovazione, mediterraneo, arredamento, automotive, Galleria delle nazioni, shopping, cultura: tra convegni, eventi, iniziative e spettacoli, per nove giorni la Fiera del levante si appresta ad essere palcoscenico per discutere, confrontarsi, rilanciare aree strategiche per lo sviluppo regionale, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, ma anche per ritrovarsi, divertirsi, stare insieme.Tante le conferme e tante le novità:, il Salone Mediterraneo del design, spazio espositivo dedicato alle creatività e all'eccellenza dell'arredo e del design pugliese, tra occasioni di business e percorsi creativi,, gallery dedicata alle start up, alle aziende e ai progetti innovativi del panorama nazionale ed internazionale, l'enogastronomia di eccellenza, nel padiglione 19, dove tra show-cooking, masserie didattiche, percorsi tematici e degustazioni si valorizzeranno le aziende pugliesi di eccellenza e di qualità certificata, con uno spazio anche dedicato allae alla promozione della blue economy, della sostenibilità ambientale e della tracciabilità dei prodotti. Tra le novità, il 16 ottobre, nel padiglione 20, ci sarà la 2^ edizione del, manifestazione dedicata alla carne e alla valorizzazione dei talenti locali della macelleria.Attesissimo il ritorno dellai, uno dei settori che ha fatto la storia della Fiera del Levante, con i suoi colori, i profumi, i prodotti tipici e l'artigianato. Confermate, ma comunque in una veste rinnovata, anche gli spazi dedicati all', con l'esposizione di macchine nuove e usate,, con l'esposizione di soluzioni sia per arredo d'interno che per edilizia outdoor e gli spazi dedicati alloe alla, tra prodotti artigianali e food.Presenti, come ogni anno, anche una rappresentanza delle, dai Carabinieri, alla Guardia di finanza e all'aeronautica, dalla polizia municipale all'esercito.Ma la Fiera del Levante è anche spettacolo, cultura, divertimento per grandi e piccini. Torna, dopo quasi 30 anni, ilcon oltre 20 giostre su 10.000 mq di superficie: ruota panoramica, macchine da scontro, crazy dance, giostre ad alte velocità, simulatore in 5d, crazy bus e tanto altro. E poi, spettacoli, live show, eventi itineranti che animeranno la fiera intrattenendo i visitatori durante l'intera giornata: l'emozionante performance di danza aerea e acrobatica di, gli sketch comici del cabarettista, le acrobazie del cileno, la magia dello spettacolo delle fontane danzanti e ancora musica, improvvisazione teatrale e un altro graditissimo ritorno,. Spazio anche per tiktoker, star del web e influencer amati dai giovanissimi.Nei viali del quartiere fieristico sarà allestita l'installazione di, realizzata con il sostegno della Fondazione Megamark, che racconta con parole ed immagini la Fiera del levante del passato, del presente e del futuro, patrimonio storico da salvaguardare che tra tradizione e innovazione continua a promuovere il dialogo tra paesi e culture e a rivendicare la sua vocazione imprenditoriale nel nome di San Nicola e dell'Oriente.Il costo del biglietto è di € 3,00. L'accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), e i bambini al di sotto dei 10 anni. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00.