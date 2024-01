Risanamento scarichi litoranea di Ponente, consegna dei lavori prevista per giugno 2024

Passi in avanti nei lavori di risanamento degli scarichi sulla litoranea di Ponente a Barletta. La sostituzione della vecchia condotta in vetroresina procede, la consegna dei lavori è prevista per il prossimo mese di giugno 2024. Nella mattinata c'è stato un sopralluogo del presidente del gruppo Pd in Regione Puglia Filippo Caracciolo che ne ha dato notizia sui propri canali social.