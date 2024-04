Risanamento del canale H, conclusione dei lavori prevista per fine luglio 2024

La conclusione dei lavori per il risanamento del canale H è prevista per la fine di luglio del 2024 così come indicato nel cronoprogramma. A comunicarlo è stato il presidente del gruppo Pd in Regione Puglia Filippo Caracciolo al termine di un sopralluogo sul cantiere nella mattinata odierna. Sui propri canali social Caracciolo ha anche indicato nel dettaglio lo stato dei lavori.«Ho avuto modo - scrive Caracciolo - di verificare il rispetto del cronoprogramma. In fase di realizzazione il pozzetto di confluenza del canale H con il collettore di via Dicuonzo. Prosegue, inoltre, la posa del tubo per la confluenza del canale in via del Gelso. Consegna dell'opera prevista a fine luglio 2024».