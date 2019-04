Ringhiera divelta sotto il ponte di via Alvisi, riparata da Bar.S.A.

Nella giornata di ieri l'estremità della ringhiera sotto il ponte di via Alvisi, lato via Vittorio Veneto, appariva sradicata dal corrimano e pericolosamente avvitata verso la carreggiata mentre il vicino palo della segnaletica verticale era al suolo, probabilmente per l'impatto di un'auto o di altro mezzo. Tale stato dei luoghi rappresentava un pericolo sia per i pedoni sia per le autovetture.Si è pertanto provveduto, con l'intervento di addetti di Bar.s.a., a sistemare la ringhiera e ripristinare la sicurezza della viabilità, pedonale e automobilistica.