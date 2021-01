Puglia verso zona arancione dalla prossima settimana? Oggi il monitoraggio dei dati settimanali

La decisione arriverà a breve. Il consueto monitoraggio del venerdì da parte dell'Istituto Superiore di Sanità potrebbe inserire la Puglia in zona arancione per la prossima settimana: a rischiare il declassamento sarebbero anche Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Piemonte, Trentino e Alto Adige.Lombardia, Sicilia ed Emilia-Romagna rischiano invece di passare in zona rossa.La Puglia, che ieri ha fatto totalizzare un, viaggia verso quella fascia, che vedrà comunque la conferma della regola sulla visita dei due parenti o amici in visita a casa ma con qualche modifica rispetto a quanto avvenuto nel precedente dpcm.Dal 16 gennaio fino al 5 marzo, invece, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a unulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Tale spostamento potrà avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.Una stretta ulteriore ma non troppo pesante che, comunque, aggiunge ulteriori paletti in un periodo definito come il più difficile dall'inizio della pandemia, in cui è cruciale far andare avanti la campagna vaccinale. Tra le norme inserite c'è il, salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità, tenendo sempre presente che il rientro al proprio domicilio è consentito.Lo stato d'emergenza è prorogato fino al 30 aprile. Per quanto riguarda la quarta zona, quella bianca, i criteri per raggiungerla sono piuttosto difficili in questa fase: per ritornare a una vita simile che facevamo a settembre, rispettando comunque le norme di distanziamento e mascherine, potendo contare su palestre, sport, cinema e teatri attivi, nonché aperture regolari di bar e ristoranti.