Premio letterario “Francesco Conteduca”

Sabato scorso, presso l'Aula Magna del Liceo Classico "A.CASARDI" di Barletta si è svolta la cerimonia di premiazione del "Concorso Letterario Francesco Conteduca", indetto su iniziativa del Presidente della Delegazione Provinciale BAT delle Guardie d'Onore G.d.O.S. Alberto De Nisi, nella circostanza dell'evento storico culturale, tenutosi in data 14 ottobre 2022, presso la Sala Rossa "Palumbieri", del Castello Svevo di Barletta, veniva donata alla città il modellino della nave "Pirocorvetta CorazzataFormidabile", il tutto per commemorare le gesta eroiche della medaglia d'oro barlettana.Durante la premiazione prendevano parte le seguenti autorità: il Capo di Gabinetto del Prefetto il Vice Prefetto la Dott.ssa Corinna Costanza Panella, il Vice Sindaco con delega alla Pubblica Istruzione Avv. Giuseppe Dileo, il Direttore dell'Archivio di Stato di Bari e sez. di Barletta e Trani Cav. Dott. Michele Grimaldi, l'Ispettorato Regionale delle Guardie d'Onore di Bari il Delegato Prof. Luca Lombardi, ed infine il Sig. Giovanni Vilella autore della costruzione del modellino in scala della nave Pirocorvetta Corazzata.Il progetto della premiazione nasce quale forma di ricompensa per la partecipazione sia degli studenti che degli stessi docenti delle due classi, quali la terza E della media "G. De Nittis" accompagnata dalla docente Maria Rita Papeo, e della prima C del Liceo Classico "A.CASARDI" accompagnata dalla docente Rossana Dibenedetto, tutti felici ed entusiasti di essere stati invitatialla cerimonia commemorativa che li ha visti protagonisti dell'evento, tanto da accogliere con gioia l'iniziativa di redigere degli elaborati sull'evento espletato che sono stati posti al vaglio accuratamente da apposita Commissione nominata dalla stessa delegazione BAT per poi individuarne i meritevoli.Il premio è stato conferito alla studentessa GiorgiaMilitello del Liceo Classico "A.CASARDI" e allo studente Andrea Palmitessa della media G. De Nittis, consistente ad entrambi in un Attestato di Merito"Premio Nave FORMIDABILE" con una spilla sociale dell'Istituto Nazionale delle Guardie d'Onore ed un Buono di euro 100,00, suddiviso in euro 50,00 da spendere presso il negozio di telefoni cellulari "MONDOVIDEO"sito a Barletta in Via Palestro n. 51, ed euro 50,00 pressola pizzeria " Rudy" sita a Barletta, in Via Imbriani n.10, invece ai partecipanti non vincitori del concorso sono stati consegnati a tutti un attestato di partecipazione.Al termine della premiazione dei ragazzi ai predetti istituti venivano conferiti, in particolare nelle mani della Prof.ssa Concetta Corvasce, quale dirigente della scuola media G. De Nittis, e alla Prof.ssa Serafina Ardito quale dirigente del Liceo Classico A.CASARDI, un Attestato di Riconoscimento per aver condiviso e sostenuto con la loro partecipazione l'evento Storico Culturale in memoria della prima medaglia d'oro al valor militare di Francesco Conteduca.La Delegazione Provinciale B.A.T. delle Guardie d'Onoreringrazia tutti coloro che hanno partecipato supportando l'iniziativa.In particolar modo, le Istituzioni che hanno concesso il Gratuito Patrocinio; Prefettura di Barletta Andria Trani,Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia, Comune di Barletta, Comune di Andria, Comune di Trani, L'Istituto Nazionale per le Guardie d'Onore. Inoltre, le autorità Civili, Militari, Religiose, le Associazioni Combattentistiche e d'Arma e tutte le Guardie d'Onore presenti con la loro Delegazione (BAT - Bari – Taranto – Brindisi e Lecce).