Polveri nella zona industriale, il commento di Legambiente alle dichiarazioni del sindaco Cannito

«Un uomo di scienza può fare dichiarazioni pubbliche senza un briciolo di fondamento scientifico, consapevole che simili affermazioni saranno ascoltate da gran parte della cittadinanza? Ciò che è stato dichiarato dal sindaco e ciò che risulterà dalle analisi, potrebbero essere cose molto diverse e nessuno, ripeto NESSUNO, dovrebbe spingersi a fare dichiarazioni simili senza un briciolo di fondamento scientifico. Al momento l'unica cosa accettabile è attendere la conclusione dei procedimenti in corso, far lavorare gli enti preposti con tranquillità ed evitare di creare confusione con dichiarazioni insensate. In questa città non cambierà mai nulla per la voglia di protagonismo irrefrenabile di cui oggi, in consiglio comunale, abbiamo avuto testimonianza pubblica». Così il presidente di Legambiente Barletta, Raffaele Corvasce.